Schicken Marco Schällibaum und GC das Schlusslicht Stade-Lausanne-Ouchy heute in die Challenge League? Bild: Keystone

In der 35. Runde der Super League bahnt sich die erste definitive Entscheidung an. Je nach Abschneiden der Grasshoppers beim FC Luzern könnte schon heute feststehen, wer in die Challenge League absteigt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitag stehen in der Super League zwei Partien auf dem Programm: Luzern empfängt GC, Basel gastiert bei Lausanne-Sport. blue Sport zeigt beide Spiele live.

Holt GC in der Zentralschweiz einen Sieg, hat das für Schlusslicht Stade-Lausanne-Ouchy Konsequenzen.

Verlieren die Hoppers dagegen beim FCL, bietet sich Lausanne-Sport und dem FC Basel die Chance, den Ligaerhalt definitiv zu schaffen. Mehr anzeigen

An diesem Wochenende steht in der Super League erst die zweite Runde nach der Teilung der Liga an. In der unteren Tabellenhälfte, der Relegation Group, kann aber schon heute eine erste definitive Entscheidung fallen. Das hängt ganz davon ab, wie sich GC am Freitagabend beim FC Luzern in der Swissporarena schlägt.

Gewinnt der Tabellenvorletzte sein Auswärtsspiel der drittletzten Runde, kann Schlusslicht Lausanne-Ouchy den direkten Abstieg auch mit einem Heimsieg gegen Yverdon am Samstag nicht mehr abwenden. Die Rückkehr in die Challenge League nach nur einer Saison in der obersten Liga wäre Tatsache.

Muss sich GC mit einem Remis begnügen, ist die Entscheidung vorerst aufgeschoben, weil Ouchy mit vier Siegen aus den letzten vier Spielen theoretisch noch am Rekordmeister vorbeiziehen könnte.

Stellt Lausanne oder Basel den Ligaerhalt sicher?

Verlieren die Hoppers in der Zentralschweiz, reicht Lausanne-Ouchy gegen Yverdon ein Remis, um die theoretische Hoffnung auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten. Für GC dagegen wäre der Gang in die Barrage dann wohl nicht mehr zu vermeiden.

Denn der Rückstand auf das zehntplatzierte Lausanne-Sport beträgt 7 Punkte, auf den FC Basel auf Rang neun fehlen derzeit 8 Punkte. Und weil Lausanne am Freitag den FC Basel zum Direktduell empfängt, ist klar: Kassiert GC in Luzern eine Niederlage, kann sich der Sieger zwischen Lausanne und Basel den definitiven Ligaerhalt sichern.

Das sagte GC-Coach Schällibaum nach dem Sieg im Kellerduell gegen Lausanne-Ouchy