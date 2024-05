GC-Sportchef Stephan Schwarz: «Wir haben alles vorbereitet» Stephan Schwarz blickt der Barrage um den Klassenerhalt ruhig und selbstbewusst entgegen. Im Interview mit blue Sport verrät er warum. 18.05.2024

Jetzt ist es Tatsache: GC muss in die Barrage. Der Gegner heisst dort mit hoher Wahrscheinlichkeit FC Thun. Wie die Hoppers die wegweisenden Spiele angehen wollen und wieso man so stark an den Klassenerhalt glaubt, verrät Sportchef Stephan Schwarz im Interview mit blue Sport.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen GC muss nach einer 0:1-Niederlage gegen Basel in die Barrage.

Trotz der Niederlage zeigt sich GC-Sportchef Stephan Schwarz kämpferisch und zuversichtlich, dass die Mannschaft für diese Aufgabe bereit ist.

Mit der Macht der Erfahrung und stoischer Ruhe will man den Verbleib in der Super League sicherstellen. Mehr anzeigen

Die Befürchtungen der letzten Wochen haben sich am Samstagabend bewahrheitet: GC muss in die Barrage. Trotz des 0:1 gegen Basel ist bei den Hoppers aber kaum Enttäuschung wahrzunehmen. Auch nicht bei GC-Sportchef Stephan Schwarz. «Das war die Realität. Wir haben bis zum letzten Moment daran geglaubt, dass mehr möglich ist. Aber die anderen Ergebnisse waren einfach nicht so», erklärt er nüchtern.

Mit den anderen Ergebnissen meint Schwarz in erster Linie den 4:0-Sieg von Lausanne-Sport über Stade Lausanne-Ouchy. Dieser hätte GC selbst bei einem Sieg gegen Basel in die Barrage katapultiert und hat sich an diesem Wochenende auch schon früh angebahnt.

Schällibaum weiss wie Barrage geht

Deshalb will man bei den Grasshoppers nun nur noch nach vorne schauen und Schwarz gibt sich kämpferisch, was die Barrage anbelangt und betont, dass die Mannschaft in den letzten Wochen mehrfach unter Beweis gestellt hat, dass sie für diese Aufgabe bereit ist.

Das Team von GC kann auf erfahrene Spieler wie Pascal Schürpf oder Amir Abrashi zählen und mit Marco Schällibaum steht auch ein Barrage-erprobter Coach an der Seitenlinie. Diese Erfahrung und die ruhige und zuversichtliche Haltung sollen der Mannschaft in den wegweisenden Spielen helfen. «Die Mannschaft, das Team und die Überzeugung lassen uns hoffen, die nötigen Ergebnisse für den Klassenerhalt einzufahren», so Schwarz.

Die Vorbereitungen dazu sind längst im Gange. «Wir haben alles vorbereitet. Alle Szenarien wurden durchgespielt. Wir gehen nicht unverblümt in diese Spiele rein.»

Nicht nur positive Erinnerungen an Thun

Giotto Morandi beurteilt die Ausgangslage nach der Niederlage gegen Basel ähnlich. Auch er ist der festen Überzeugung, dass GC den Klassenerhalt schaffen wird. «Wir haben zuletzt viel Selbstvertrauen mitgenommen», sagt er im Interview mit blue Sport und verweist dabei insbesondere auf die Siege gegen Yverdon und Stade Lausanne-Ouchy. «Jetzt haben wir eine Woche, um uns auf die Spiele vorzubereiten und dann werden wir alles geben.»

Mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird der Gegner am Sonntag in einer Woche dann Thun heissen. Ein Duell, das schon länger zurück liegt und bei den GC-Akteuren nicht nur positive Erinnerungen auslösen wird. In den letzten sechs Begegnungen gingen die Zürcher nämlich nicht einmal als Sieger vom Feld. Doch wie Stephan Schwarz mehr als deutlich betont hat, will man ab jetzt ja nur noch nach vorne schauen.