Daniel Stucki wird neuer Sportdirektor beim FC Basel

Daniel Stucki wird ab sofort Sportdirektor beim FC Basel. Mit dem 42-Jährigen hat der Klub eine interne Lösung für die vakante Stelle gefunden.

SDA/zap Sandro Zappella

Stucki, der einen bis 2027 gültigen Vertrag unterschrieb, war bisher als Direktor des Basler Nachwuchses tätig. Ausserdem bleibt Stucki, der mit dem FC Zürich zwischen 2006 und 2009 als Verteidiger dreimal Schweizer Meister wurde, Mitglied der Sportkommission des FCB, deren Vorsitz er nun übernimmt.

FCB-Präsident David Degen lässt sich in der Medienmitteilung wie folgt zitieren: «Mit Daniel Stucki konnte eine aus FCB-Sicht hervorragende interne Lösung gefunden werden. Der Basler bringt nicht nur eine langjährige Erfahrung im Profifussball mit – als Spieler wurde er unter anderem mit dem FC Zürich Cupsieger und dreifacher Schweizer Meister. Den Betriebswirt zeichnen überdies auch seine ausgeprägten Managementfähigkeiten und sein Durchsetzungsvermögen aus.»

Daniel Stucki äussert sich wie folgt zu seinem neuen Job: «Ich bin in Basel aufgewachsen, ging hier in die Schule und bin somit seit Kindestagen mit dem FCB verbunden. Was der Club für die Menschen und die Region bedeutet ist in der Schweiz unvergleichbar, deshalb freut es mich sehr und erfüllt mich mit Stolz, dass ich in meiner neuen Funktion noch direkter mithelfen darf, den FCB wieder erfolgreicher zu machen. Ich blicke mit voller Vorfreude und grossem Respekt auf meine bevorstehenden, neuen Aufgaben. Auch wenn ich die Nachwuchsabteilung mit einem weinenden Auge verlasse, weil ich sie mit viel Leidenschaft und Herzblut führen durfte.»