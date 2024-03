Frust bei FCB-Coach Celestini: «Uns fehlt etwas» 02.03.2024

Der FC Basel unterliegt Lausanne-Sport zu Hause mit 1:2 und muss den Blick in der Tabelle wieder nach unten richten. Trainer Fabio Celestini sucht nach der neuerlichen Niederlage nach Erklärungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Aus im Penaltyschiessen im Cup-Viertelfinal gegen Lugano am Mittwoch folgt für den FC Basel in der Liga der nächste Rückschlag.

Trainer Fabio Celestini sucht nach der 1:2-Heimpleite gegen Lausanne-Sport nach Erklärungen und sagt: «Wir müssen mit mehr Energie in die Spiele starten.»

Der FCB verliert Platz 6 wieder etwas aus den Augen und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Barrage-Platz. Mehr anzeigen

Wie schon im verlorenen Cup-Viertelfinal gegen Lugano verschläft der FC Basel auch am Samstag gegen Lausanne den Start und gerät früh in Rückstand. FCB-Coach Fabio Celestini kann es sich nicht erklären: «Es ist komisch. Die Mannschaft will unbedingt gewinnen, aber irgendetwas fehlt uns», so Celestini nach der 1:2-Pleite im Interview mit blue Sport.

Man habe sich vorgenommen, mit einem Sieg wieder näher an Platz 6 zu kommen. So bleibt der Rückstand auf die Championship Group bei sechs Punkten – und die Konkurrenz (FCZ, Lugano, Luzern und Winterthur) hat am Sonntag die Möglichkeit, davonzuziehen.

Mit der Leistung seiner Mannschaft ist Celestini dennoch nicht komplett unzufrieden: «Ich glaube, die Niederlage ist unverdient. Wir hatten viel mehr Torchancen. Ein Remis wäre auch okay gewesen. Die Jungs haben alles gegeben. Aber wir müssen mit mehr Energie in die Spiele starten.»

Mentales Problem in der Mannschaft?

Insbesondere gegen die vermeintlich kleinen Teams tut sich der FCB in dieser Saison sehr schwer. In den Spielen gegen die drei letzten Mannschaften holten die Basler bislang nur einen Punkt. «Ich weiss nicht, ob es ein mentales Problem ist. Weil wir uns sagen, dass wir diese Spiele gewinnen müssen. Oder es fehlt uns die Qualität, wenn der Gegner etwas tiefer verteidigt. Ich habe keine klare Erklärung», so Celestini.

Der Vorsprung auf den Barrage-Platz beträgt nur noch zwei Punkte. «Unsere Verantwortung ist es, die Saison zu retten», stellt der FCB-Trainer klar. «Und wenn wir wieder etwas weiter nach oben blicken können, versuchen wir das.»