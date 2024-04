Thierno Barry hat sich vom Chancentod zum besten FCB-Torschützen gemausert. Keystone

Nicht nur das Meisterrennen und der Strichkampf sind ultraspannend, auch im Kampf um die Torjägerkrone ist in der Super League noch alles offen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sieben Spieltage vor Schluss führt Zan Celar die Torschützenliste der Super League mit 12 Treffern an.

Seit der Einführung der Super League in der Saison 2003/04 hat der Toptorjäger nie weniger als 17 Tore erzielt. Dieser Wert könnte in dieser Saison noch unterboten werden.

Und weil keiner so richtig aufs Gaspedal drückt, darf selbst Vorrunden-Chancentod Thierno Barry von der Krone träumen. Zuletzt traf keiner regelmässiger als der FCB-Stürmer. Mehr anzeigen

Lugano-Stürmer Zan Celar kam in 29 der 31 bislang gespielten Runden zum Einsatz. Dabei hat er 12 Tore erzielt. Kein Wert, der die gegnerischen Abwehrreihen übermässig beeindrucken sollte. Und doch führt der 25-Jährige die Torjägerliste in der Super League an. Man darf sich also auf ein spannendes Schneckenrennen im Kampf um die Torjägerkrone freuen.

Dicht auf den Fersen ist dem Slowenen Chadrac Akolo vom FC St.Gallen mit 11 Treffern. Dahinter folgen vier Spieler, die in dieser Saison bislang 10 Tore erzielten. Darunter Chris Bedia, der im Januar zu Union Berlin wechselte und deshalb für Servette nur 17 Mal auflief. Antonio Marchesano, Jonathan Okita (beide FCZ) und Kaly Sène (Lausanne) komplettieren den Zehner-Club. Letzterer hat allerdings 6 seiner 10 Treffer per Elfmeter erzielt.

18 Spiele bestritt Jean-Pierre Nsame für YB, ehe er von Nebengeräuschen begleitet zu Como in die Serie B wechselte. Mit 9 Treffern ist er zusammen mit Joël Monteiro noch immer der beste YB-Torschütze in der laufenden Meisterschaft. Ebenfalls 9 Tore hat Yverdon-Stürmer Kevin Carlos erzielt, 6 davon in den letzten 11 Spielen.

Thierno Barry läuft zuletzt heiss

Sie alle haben absolut intakte Chancen, sich die Torjägerkrone zu holen. Auch Basels Vorrunden-Chancentod Thierno Barry sollte man noch nicht abschreiben. Er steht zwar erst bei sieben Treffern, hat die aber allesamt in seinen letzten zehn Einsätzen erzielt.

Und was hat das alles mit einem Schneckenrennen zu tun? In der Saison 2017/18 wurde Albian Ajeti mit 17 Treffern Torschützenkönig. Seit der Einführung der Super League in der Saison 2003/04 hat der beste Schütze der Liga nie weniger Tore erzielt. In dieser Spielzeit könnte sich dies ändern – und dies, obwohl aufgrund des neuen Modus zwei Spiele mehr ausgetragen werden als in den letzten Jahren.

Die Torschützenkönige der letzten zehn Jahre 2022/23: Jean-Pierre Nsame (YB) - 21 Tore

2021/22: Jordan Siebatcheu (YB) - 22 Tore

2020/21: Jean-Pierre Nsame (YB) - 19 Tore

2019/20: Jean-Pierre Nsame (YB) - 32 Tore

2018/19: Guillaume Hoarau (YB) - 24 Tore

2017/18: Albian Ajeti (für St.Gallen und Basel) - 17 Tore

2016/17: Seydou Doumbia (Basel) - 20 Tore

2015/16: Munas Dabbur (GC) - 19 Tore

2014/15: Shkelzen Gashi (Basel) - 22 Tore

2013/14: Shkelzen Gashi (GC) - 19 Tore Mehr anzeigen

