Die FCZ-Spieler müssen beim nächsten Heimspiel wohl auf viel Support verzichten. Bild: Keystone

Beim nächsten Heimspiel des FCZ am 21. April gegen St.Gallen wird ein Teil der FCZ-Fans ausgeschlossen. Der Verein wehrt sich gegen das Urteil.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim nächsten Heimspiel des FCZ am 21. April bleiben die Stehplätze der Sektoren D24 bis D27 gesperrt.

Die Sperre folgt auf Ausschreitungen vom vergangenen Wochenende in Genf.

Der FCZ schreibt in einer Medienmitteilung, dass er den Entscheid anfechten werde.

Wie der FC Zürich am Freitagnachmittag mitteilt, werden bei seinem nächsten Heimspiel am 21. April gegen St. Gallen die Stehplätze der Sektoren D24 bis D27 gesperrt. Die Sperre gilt auch für die Saisonkarten-Besitzer.

Grund für die Sperre sind Vorfälle vom vergangenen Wochenende. Beim Auswärtsspiel in Genf kam es beim Einlass ins Stadion zu Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und den FCZ-Fans. Noch während die Partie lief, reisten die Zürcher Fans wieder ab. Die Servette-Fans solidarisierten sich und verliessen das Stadion ebenfalls.

Es ist nicht die erste Sektorsperrung im Letzigrund in der laufenden Saison. Nach einem Spiel gegen Basel im letzten Winter und Ausschreitungen beim Bahnhof Altstetten wurde die Südkurve ebenfalls gesperrt. «Für den FC Zürich ist die erneute Sperrung von Stadionsektoren anlässlich eines Heimspiels weder nachvollziehbar, noch hält er diese für recht- und verhältnismässig», schreibt der Verein in seiner Medienmitteilung. Wie schon die erste will der FCZ auch die zweite Verfügung anfechten.

Die Zürcher stellen aber auch klar, dass sie gegen jede Form von Gewalt sind: «Der FC Zürich verurteilt das gewalttätige Verhalten eines Teils seiner Fans sowie die dadurch entstandenen Sachschäden vom letzten Samstag aufs Schärfste.»