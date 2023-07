Round-up: Spuck-Attacke, dreifach Kopfball und Fans im falschen Stadion Kurz und kompakt: Das gab zu reden am zweiten Super-League-Spieltag der Saison 23/24. 31.07.2023

In der Super League hat einzig Lugano noch eine makellose Bilanz. Entsprechend schaffen es zwei Tessiner in unser Team der zweiten Runde. blue Sport kürt die elf besten Spieler des Spieltags. Vorhang auf!

Team der Runde

blue Sport

Tor

FC Lugano Amir Saipi

Mit seinen Paraden bringt er die St.Galler zum Verzweifeln. Saipi ist der einzige Goalie der Super League, der nach der zweiten Runde noch kein Gegentor kassiert hat.

Verteidigung

Yverdon-Sport Breston Malula

Sehr stabiler Auftritt des Verteidigers. Der ehemalige YB-Junior spielt gegen den Meister souverän, bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung.

FC Lugano Albian Hajdari

Souveräner Auftritt gegen den FCSG, ergänzt sich ausgezeichnet mit Abwehr-Partner Kreshnik Hajrizi. Auch dank der stabilen Verteidigung gibt's das zweite Zu-Null-Spiel für die Tessiner.

FC Basel Finn van Breemen

Die Defensive des FCB ist auch gegen Winterthur nicht immer stabil, offensiv sorgt Van Breemen aber für Furore. Ultra wichtig, sein Ausgleichstor aus der Distanz zum 1:1. Stark ist auch sein Assist zum 2:1, das den ersten Basler Saisonsieg einleitet.

41. Minute: Van Breemen trifft aus der Distanz zum Ausgleich 30.07.2023

Mittelfeld

Yverdon-Sport Varol Tasar

Starke Einzelaktion bei seinem Tor gegen YB. Yverdons Offensive ist deutlich aktiver und durchschlagskräftiger als noch beim Auftaktspiel.

FC Luzern Max Meyer

Praktisch jeder gefährliche Luzern-Angriff gegen Lausanne-Ouchy läuft über Meyer. Sackstark, wie er dem Gegner vor dem 1:0 den Ball abluchst und Villiger den Ball pfannenfertig auflegt. Auch beim 2:1-Siegtor hat Meyer die Füsse im Spiel.

Basel Fabian Frei

Der Denker und Lenker im FCB-Mittelfeld ist sich auch mit 34 Jahren nicht zu schade, in der Nachspielzeit nach dem eigenen Ballgewinn nach vorne zu sprinten – und so mit dem 4:2 den Sack zuzumachen. Per Penalty schnürt Frei dann sogar noch den Doppelpack.

Servette Dereck Kutesa

Beim Stand von 0:2 kommt er gegen den FCZ in die Partie, belebt das Offensivspiel der Genfer und rettet Servette mit einem herrlichen Treffer noch einen Punkt.

86. Minute: Kutesa zimmert den Ball wunderschön rein 29.07.2023

Angriff

Lausanne-Sport Aliou Baldé

Nach seinem starken Auftritt gegen YB hat auch GC grosse Mühe mit dem wirbligen Flügelstürmer. Ein Tor will ihm diesmal aber nicht gelingen. Baldé ist der einzige Spieler, der es zum zweiten Mal in unser Team der Runde schafft.

FC Luzern Lars Villiger

Er kam, sah und traf. Villiger wird gegen Lausanne-Ouchy erst zur Pause eingewechselt, schiesst die Luzerner dann aber mit einem Doppelpack zum 2:1-Sieg.

Villiger: «Es ist unglaublich, in diesem Stadion zu treffen» 30.07.2023

FC Basel Dan Ndoye

Ndoye ist mit drei Torbeteiligungen (ein Tor, zwei Assists) der überragende Mann der Basler beim 5:2 über Winterthur.

Alle Spiele, alle Tore

Basel – Winterthur 5:2 Credit Suisse Super League, 2. Runde, Saison 23/24 30.07.2023

Yverdon – YB 2:2 Credit Suisse Super League, 2. Runde, Saison 23/24 30.07.2023

Luzern – Lausanne-Ouchy 2:1 Credit Suisse Super League, 2. Runde, Saison 23/24 30.07.2023

Servette – Zürich 2:2 Credit Suisse Super League, 2. Runde, Saison 23/24 29.07.2023

Lausanne-Sport – GC 1:1 Credit Suisse Super League, 2. Runde, Saison 23/24 29.07.2023