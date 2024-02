«Der Moment hat mir den Boden unter den Füssen weggezogen» Loris Benito fällt wegen eines Kreuzbandrisses mehrere Monate aus. Der 32-Jährige spricht mit blue Sport über den Moment der Verletzung und der Diagnose. 14.02.2024

Loris Benito fällt wegen eines Kreuzbandrisses mehrere Monate aus. Der 32-Jährige spricht mit blue Sport über den Moment der Verletzung und der Diagnose.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Beim Spiel gegen Lausanne-Sport riss sich YB-Verteidiger Loris Benito das Kreuzband.

Die Diagnose «hat mir den Boden unter den Füssen weggezogen», sagt Benito bei blue Sport. Mittlerweile habe er den initialen Schock verdaut.

YB trifft am Donnerstag im Sechzehntelfinal der Europa League auf Sporting Lissabon. Benito: «Wir dürfen mit Selbstvertrauen in die Partie gehen.» Mehr anzeigen

Loris Benito stand bei der Partie gegen Lausanne nur wenige Minuten auf dem Platz, dann passierte es: Nach einem Zweikampf fiel der Verteidiger mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Seine ersten Worte zu Kollege Sandro Lauper: «Das Kreuzband.»

Und so war es dann auch: Loris Benito riss sich im Waadtland das Kreuzband. Im Gespräch mit blue Sport erinnert sich der 32-Jährige an den Moment der Diagnose zurück. «Es hat mir den Boden unter den Füssen weggezogen.» Er war zu diesem Zeitpunkt in Bern in der Mannschaftskabine, just in dem Moment, als das Team aus Lausanne zurückkam. «Bei mir sind alle Dämme gebrochen. Auch die Mitspieler waren genauso gezeichnet gewesen von diesem Moment.»

Das Leben des gebürtigen Aargauers mit spanischen Wurzeln sei in Zwei-Wochen-Schritten geplant. Zu wissen, dass er nun mehrere Monate ausfallen wird, sei brutal. Benito spürte von Beginn weg eine grosse Unterstützung seiner Mannschaftskollegen. «Ich habe gefühlt 25 Angebote erhalten, mich irgendwo hinzufahren oder etwas für mich einzukaufen.» Die Young Boys seien eine grosse Familie. «Wenn es einem der Familie schlecht geht, dann nimmt das alle mit.»

Mittlerweile geht es Benito «den Umständen entsprechend» sehr gut. Er habe den initialen Schock recht gut verdaut. «Ich freue mich auf die Möglichkeit, wieder schnell zurückzukommen.»

Benito blickt auf die Partie gegen Sporting Lissabon

Bis zu seinem Comeback schaut Benito seinen Young Boys von der Ferne aus zu. Am Donnerstag steht für den Meister die Europa League auf dem Programm. YB empfängt zuhause den 19-fachen portugiesischen Meister Sporting Lissabon (18:45 Uhr, live auf blue Sport).

Für Loris Benito sind die Portugiesen der Favorit. Sporting sei aktuell in einer sehr guten Verfassung. Dennoch: «Wir haben uns in der Champions League gut präsentiert und dürfen mit Selbstvertrauen in die Partie gehen.»

