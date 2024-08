Tor und Monster-Grätsche gegen YB «Baut ihm eine Statue» – Fans, Trainer und Captain feiern FCZ-Abwehrboss Katic

FCZ-Held Katic wird nach Tor und Rettungstat gefeiert Der FC Zürich holt sich auswärts bei Meister YB einen Punkt. Gefeierter Mann aus Sicht der Zürcher ist Verteidiger Nikola Katic. 05.08.2024

Der FC Zürich holt sich auswärts bei Meister YB einen Punkt. Gefeierter Mann aus Sicht der Zürcher ist Verteidiger Nikola Katic. «Baut ihm eine Statue», schreiben Fans nach dem Glanzauftritt in den sozialen Medien.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit zwei Toren nach drei Spielen gehört Innenverteidiger Nikola Katic zu den torgefährlichsten Spielern der Liga.

Gegen Meister YB verhindert Katic mit einer Mega-Grätsche erst den Zürcher Rückstand, dann nickt er in der Schlussphase zum 2:2-Endstand ein.

Ricardo Moniz und Yanick Brecher singen dem Abwehrboss bei blue Sport eine Lobeshymne. Auch die Fans huldigen die Leistung des 27-jährigen Bosniers. Mehr anzeigen

Der FC Zürich ist zusammen mit dem FC Lugano das einzige Team der Super League, das nach drei Runden noch ungeschlagen ist. Gegen Meister YB erkämpft sich der FCZ einen Punkt. Innenverteidiger Nikola Katic hat wesentlichen Anteil daran.

«Es müssen sich alle ein Vorbild an ihm nehmen», sagt FCZ-Cheftrainer Ricardo Moniz über den Abwehrhünen. Katic sei ein Spieler mit Führungsqualitäten und wichtig für die Mannschaft.

Ein Abwehrboss mit Killerinstinkt

In der 24. Minute steht es gefühlt schon 2:1 für YB, als Katic mit einer Monster-Grätsche die Grosschance zunichtemacht. Der FCZ verliert im Aufbauspiel den Ball, Filip Ugrinic legt quer auf Silvère Ganvoula. Der YB-Stürmer schiebt den Ball in Richtung freistehendes Tor, dann rauscht Katic herbei und lenkt die Kugel in extremis entscheidend ab.

Katic erledigt seinen Job als Verteidiger mit Bravour und legt in der 76. Minute noch einen obendrauf und stellt seinen Killerinstinkt unter Beweis. Er verwertet einen Eckball per Kopf zum 2:2-Endstand.

Ricardo Moniz: «Es müssen sich alle ein Vorbild an Katic nehmen» 04.08.2024

Fans huldigen Verteidiger: «Baut ihm eine Statue»

«Baut ihm eine Statue», schreibt etwa ein User nach dem Spiel unter einen Beitrag auf dem Instagram-Profil der Zürcher. «Katic Maschine», schreibt ein anderer. Weitere Kommentare weisen dem Bosnier den Legendenstatus zu.

Auch FCZ-Captain Yanick Brecher singt Katic eine Lobeshymne. «Wenn die Stürmer uns nicht mit Toren helfen, dann sind die Verteidiger da.» Katic sei «extrem wichtig» für die Mannschaft. «Er ist der unumstrittene Abwehrboss. (...) Es gab in den letzten paar Spielen kein Spiel, in dem er keine spielentscheidende Szene hatte.»

Für den FCZ geht es nahtlos weiter

Katic hat nach seinem Treffer beim 4:2-Sieg gegen Winterthur bereits zwei Saisontore erzielt – nach nur drei Ligaspielen ein starker Wert für einen Verteidiger.

Für Katic und den FCZ geht es Schlag auf Schlag weiter. In der 3. Runde der Conference-League-Quali treffen die Zürcher zuhause auf den portugiesischen Klub Vitoria, ehe sie in der Liga am Tag nach der Streetparade Lausanne empfangen.