Andrin Hunziker fehlt dem FC Basel für mehrere Monate. Bild: Keystone

Nächster Rückschlag für den FC Basel: Andrin Hunziker verletzt sich im Training schwer, erleidet einen Kreuzbandriss und einen Teilriss des Innenbands und muss operiert werden.

Der FC Basel wird das Verletzungspech nicht los. Am Mittwoch verletzt sich Eigengewächs Andrin Hunziker im Training schwer. Die niederschmetternde Diagnose gibt der FCB am Donnerstag bekannt: «Der 20-jährige Stürmer hat einen Kreuzbandriss sowie einen Teilriss des Innenbands erlitten und muss morgen operiert werden», heisst es in der veröffentlichten Medienmitteilung.

Nach Sergio Lopez fällt auch Andrin Hunziker mit einer schweren Knieverletzung mehrere Monate aus. Erst am vorletzten Wochenende hatte der zuletzt an Aarau ausgeliehene Hunziker bei der 1:2-Heimniederlage des FCB gegen Lausanne-Sport seine Torpremiere in der Super League gefeiert.

🏥 Andrin Hunziker fällt mit Kreuzbandriss länger aus



