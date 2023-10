Ex-FCB-Präsident Burgener zählt in Degens Loge Noten im Portemonnaie Die Partie im St. Jakob-Park zwischen Basel und Servette verfolgte auch Ex-Präsident Bernhard Burgener. Der 66-Jährige zählt – unter den Augen von Klub-Ikone Karli Odermatt – die Noten. Will er Präsident David Degen den Klub wieder abkaufen? 22.10.2023

Der FC Basel steht nach dem 0:1 gegen Servette mehr denn je mit dem Rücken zur Wand. Die Partie im St. Jakob-Park verfolgte auch Ex-Präsident Bernhard Burgener. Der aktuelle Boss war hingegen nicht vor Ort.

Rückblende 11. Mai 2021: Der lange schwelende Machtkampf beim FC Basel ist zu Ende. David Degen wird der neue Klubbesitzer. Sein Vorgänger Bernhard Burgener tritt seine Anteile ab und scheidet aus dem Verwaltungsrat der Holding aus.

Die beiden Kontrahenten rauchen in der Öffentlichkeit die Friedenspfeife, nachdem zuvor über Wochen eine öffentliche Schlammschlacht um die Besitzverhältnisse getobt hatte.

Der von den Fans verstossene Burgener plante den Verkauf an den britischen Anlagefonds Centricus über die von ihm mitgegründete Briefkastenfirma Basel Dream & Vision. Degen berief sich derweil auf ein vertraglich verankertes Vorkaufsrecht und erklärte sich nach der Überweisung von 16,4 Millionen Franken zum neuen Besitzer, was wiederum Burgener nicht gelten liess.

Während Degen also am Rheinknie das Zepter übernahm, zog sich Burgener nach vier Jahren an der Spitze beim FCB zurück. Der im Film-Business sehr erfolgreiche Geschäftsmann liess erst mal die Hände vom Fussball.

Degen besuchte ein anderes Fussball-Spiel

Doch am Samstagabend war unter den 20'194 Zuschauern im St. Jakob-Park auch der 66-Jährige. Neben Klub-Ikone Karli Odermatt nahm er in der Loge Platz. Die Partie verlief nicht nach dem Gusto der beiden. Servette-Verteidiger Yoan Severin bringt sein Team in der 63. Minute auf Siegkurs.

In der Schlussphase wird Burgener von den TV-Kameras eingefangen, wie er im Portemonnaie die Noten zählt. Auf x (vormals: Twitter) witzelt ein User über die kuriose Szene: «Burgener zählt schon mal das Geld, um Degen ein Angebot machen zu können ...»

Zumindest eine Barzahlung wäre am Samstagabend gar nicht möglich gewesen. David Degen weilte aus geschäftlichen Gründen – der Termin stand schon lange fest – in England, genauer gesagt in London. Dort verfolgte der frühere Ex-Profi die Partie zwischen Chelsea und Arsenal (2:2).

Die nächste Gelegenheit für ein physisches Treffen in einem Fussball-Stadion zwischen dem aktuellen und ehemaligen Boss böte sich am kommenden Sonntag auswärts gegen Lausanne-Sport – in der momentanen sportlichen Situation ein direkter Konkurrent des FCB im Abstiegskampf.

SB10