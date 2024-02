Remo Meyer über Jashari: «Es gab im Winter sehr viele Gespräche» Luzern-Sportchef Remo Meyer spricht mit blue Sport über die Situation von Ardon Jashari. 01.02.2024

Ardon Jashari führt den FC Luzern gegen Stade Lausanne-Ouchy fast im Alleingang zum Sieg. Wie Luzerns Sportchef Remo Meyer im Interview bestätigt, ist sein Abgang im Sommer so gut wie beschlossen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ardon Jashari zeigt mit seinem Tor und Assist gegen Lausanne-Ouchy einmal mehr, wie wertvoll er für den FC Luzern ist.

Der 21-Jährige soll den Verein voraussichtlich im nächsten Sommer verlassen. Das bestätigt FCL-Sportchef Remo Meyer im Interview bei blue Sport. Mehr anzeigen

Mit einem Tor und einem Traum-Assist führt FCL-Captain Ardon Jashari die Innerschweizer bei Aufsteiger Lausanne-Ouchy zu einem verdienten 3:0-Erfolg. Seit der angestrebte Wechsel des 21-Jährigen zum FC Basel im vergangenen Sommer platzte, stellt sich oft die Frage: Wie lange bleibt das Mittelfeld-Juwel den Luzernern noch erhalten?

Auf diese Frage hat FCL-Sportchef Remo Meyer nun eine Antwort. Im Interview mit blue Sport bestätigt der 43-Jährige, dass der Abgang Jasharis im Sommer so gut wie fix ist. «Seit letztem Sommer hat es immer wieder Interessenten gegeben. Wir gleisen das jetzt zusammen für den nächsten Sommer auf.»

«Sehr viele Gespräche mit Interessenten»

Wohin die Reise für den 21-Jährigen gehen soll, scheint aber noch offen. «Im Winter hat es immer wieder Angebote gegeben. Sehr viele Interessenten, sehr viele Gespräche mit Klubs», bestätigt Meyer. Der Zeitpunkt sei aber nicht ideal gewesen. «Weder wir noch der Spieler hatten ein grosses Interesse daran, dass er im Winter geht.»

Bis zum Sommer bleibt der Mittelfeldspieler den Luzernern also noch erhalten. «Ardon ist unglaublich seit zweieinhalb Jahren. Er ist extrem konstant. Er ist der Captain und absolute Leader in unserem Team», schwärmt Meyer und rät Jashari, sich jetzt noch einmal voll auf den FCL zu konzentrieren. «Wichtig ist, dass er sich nicht zu viele Gedanken macht. Er muss seine Leistung abliefern, so ein Transfer kommt dann meistens von alleine, wenn die Leistung auf dem Platz stimmt.»