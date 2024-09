St.Gallen-Fan Larissa: «Leider musste ich mit einem Luzern-Spieler einlaufen»

St.Gallen-Fan Larissa Walser darf am Samstag mit den Profis ins Stadion einmarschieren. Und obschon die 12-Jährige an der Seite eines Luzerners das Feld betritt und der FCSG trotz Pausenführung noch verliert, bleibt ihr der Tag in bester Erinnerung.

21.09.2024