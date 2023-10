Yverdon – GC 0:3 Credit Suisse Super League, 10. Runde, Saison 23/24 07.10.2023

Nach zwei Monaten ohne Sieg kehren die Grasshoppers wieder auf die Erfolgsspur zurück. Beim 3:0-Erfolg auswärts in Yverdon tritt GC sehr abgeklärt auf.

Yverdon agiert als Aufsteiger mutig und erfrischend offensiv. Es ist eine Spielweise, die den Waadtländern in dieser Super-League-Saison schon einige Punkte und den Vorstoss auf Rang 6 eingebracht hat. Die Taktik von Marco Schällibaum ist aber auch risikobehaftet, wie sich im Spiel gegen die Grasshoppers zeigte. Beim Versuch, sich vom Pressing der Zürcher spielerisch zu lösen, verlor William Le Pogam in der 17. Minute den Ball, spielte ihn direkt in die Füsse von Awer Mabil, der seinen ersten Treffer für GC erzielte.

Und der 28-jährige Australier sollte in dieser Partie im Stade Municipal weiter eine prägende Rolle einnehmen. In der 68. Minute verwertete er eine Hereingabe zum zweiten Tor, nur vier Minuten später fand seine Flanke den Kopf von Dorian Babunski, der den Endstand bewerkstelligte.

Für die Grasshoppers ist es nach sechs Spielen, in denen nur ein Punkt resultiert hatte, erst der zweite Sieg in dieser Saison, während Yverdon nach fünf Spielen wieder einmal als Verlierer vom Feld musste.

Stimmen zum Spiel

Pascal Schürpf: «Ich bin unglaublich stolz auf die ganze Mannschaft» 07.10.2023

Marco Schällibaum: «Wir haben heute verdient verloren» 07.10.2023

Man of the Match: Awer Mabil

Trifft bei seinem Startelfdebüt gleich doppelt. Er bringt Frische, Dynamik und Unbeschwertheit rein. Undenkbar fast, ihn wieder auf die Bank zu setzen.

Telegramm

Yverdon – Grasshoppers 0:3 (0:1)

3400 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 17. Mabil 0:1. 68. Mabil (Schürpf) 0:2. 72. Babunski (Mabil) 0:3.

Yverdon: Breza; Sauthier, Gunnarsson, Del Fabro, Le Pogam; Loucif (73. Alves), Céspedes, Liziero (64. Lusuena); Tasar (73. Corness), Mahious (81. Klepac), Lungoyi (64. Kevin Carlos).

Grasshoppers: Hammel; Abels, Tobers, Laws, Ndicka; Ndenge (81. Seko), Abrashi; Mabil (81. Shabani), Morandi (92. Paskotsi), Schürpf (75. Corbeanu); Babunski (93. Fink).

Bemerkungen: Verwarnungen: 52. Lungoyi, 66. Ndenge, 74. Céspedes.

sda