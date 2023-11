Zürich – Servette 0:2 Credit Suisse Super League, 13. Runde, Saison 23/24 04.11.2023

Der FC Zürich kassiert in der 13. Runde die erste Niederlage in dieser Super-League-Saison. Er verliert nach einer enttäuschenden Leistung gegen Servette mit 0:2.

Das Ende der Ungeschlagenheit hatte sich in den letzten Runden etwas angekündigt. Die Leichtigkeit war abhanden gekommen und die Torproduktion arg ins Stocken geraten. In den letzten drei Matches schoss der FCZ nur einen Treffer, jenen beim 1:1 gegen Lausanne-Ouchy durch den Penalty von Jonathan Okita.

Gegen Servette spielte Zürich ähnlich schwach wie die Woche zuvor gegen die Lausanner. Die beste Gelegenheit auf ein Tor bot sich Bledian Krasniqi nach weniger als einer Minute. Danach hatten die Zürcher die eine oder andere bessere Phase, ohne dabei aber Servette in Schrecken zu versetzen. Die Genfer kontrollierten das Geschehen meistens sicher.

Nach dem 1:0 des nunmehr siebenfachen Torschützen Chris Bedia in der 4. Minute stand Servette dem zweiten Tor immer näher als Zürich dem ersten. Bevor Steve Rouiller nach einer guten Stunde und einem schlecht verteidigten Eckball das 2:0 erzielte, hatte der Gast einige gute Torchancen ungenutzt gelassen. Einziger Wermutstropfen an diesem Abend aus Sicht von Servette war die Rote Karte von Miroslav Stevanovic für ein unkontrolliertes Tackling in der Schlussphase.

Dass Servette für die erste Zürcher Niederlage der Saison sorgte, ist nicht überraschend. Das Team von René Weiler ist in der Liga die Mannschaft der Stunde mit fünf Siegen am Stück. Eine solche Serie gelang den Genfern erstmals seit Beginn der Super-League-Ära vor 20 Jahren. In der Tabelle sind sie nur noch zwei Punkte hinter dem FC Zürich klassiert.

Stimmen zum Spiel

Man of the Match (Kommentator Manuel Iselin)

Gael Ondua (Servette): Wirkt unscheinbar, trägt aber viel zur guten Teamleistung der Genfer bei. Seine Gegenspieler haben in der Mitte oft das Nachsehen.

Telegramm

Zürich - Servette 0:2 (0:1)

SR Wolfensberger. - Tore: 4. Bedia (Kutesa) 0:1. 62. Rouiller (Cognat) 0:2.

Zürich: Brecher; Wallner, Kryeziu, Kamberi; Boranijasevic (67. Oko-Flex), Conde (86. Hornschuh), Mathew, Rodrigo Conceição; Marchesano (76. Santini), Krasniqi (67. Guerrero), Okita (76. Rohner).

Servette: Mall; Tsunemoto (79. Vouilloz), Rouiller, Severin, Mazikou; Douline; Stevanovic, Ondoua, Cognat (75. Diba); Bedia (75. Crivelli), Kutesa (61. Bolla).

Bemerkungen: 89. Rote Karte gegen Stevanovic (grobes Foul). Verwarnungen: 82. Douline, 87. Severin, 90. Bedia, 95. Kamberi.

