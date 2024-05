Itten: «Ich hatte keine grosse Chance mit dem Champagner» 20.05.2024

Cedric Itten kämpft an der YB-Meisterfeier mit einem Champagner-Verschluss und sorgt für Lacher. Im Interview bei blue Sport klärt er die Situation auf und nennt die grössten Partylöwen in der Berner Mannschaft.

Jan Arnet / tbz Tobias Benz

Nach Abpfiff in Genf kämpft Cedric Itten bei den ersten Feierlichkeiten vor dem Auswärtsblock mit einer Champagner-Flasche. Irgendwie scheint der YB-Stürmer den Verschluss nicht richtig aufzukriegen. Schliesslich nimmt ihm Teamkollege Ganvoula die Flasche ab und übernimmt die Aufgabe.

«Hat man das im Fernsehen gesehen?», lacht Itten nach der Aktion im Interview bei blue Sport. «Ich habe gar keine grosse Chance gekriegt, er hat ihn mir schnell abgenommen», erklärt der 27-Jährige mit Verweis auf Ganvoula und muss schmunzeln. «Aber das hat gepasst, er hatte es ja dann im Griff!»

«Die Welschen haben richtig Gas gegeben»

Itten verrät dann gleich auch noch, wer beim Berner Team denn zu den grössten Partylöwen gehört. Bereits nach Spielschluss in Genf nennt er Loris Benito und Fabian Lustenberger als die Party-Organisatoren. In Bern angekommen, sind es offenbar schon ein paar mehr.

«Die Welschen haben jetzt richtig Gas gegeben und viel Musik gemacht, drei vier von denen würde ich herausheben», analysiert Itten die Feierlichkeiten auf dem Weg nach Bern.

Danach ging es für das Team noch weiter in die Innenstadt. «Jetzt feiern wir erstmal hier mit den Fans und danach geht es noch in die Stadt. Es ist ja Freinacht», so ein vielsagender Itten, der die Sonnenbrille am Dienstagmorgen wohl immer noch anhaben dürfte. «Wir hoffen, dass wir die Nacht noch richtig geniessen können.»