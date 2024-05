Djokovic in der Kabine ++ Itten bringt Champagner nicht auf ++ Von Bergen wird zum Partylöwe

YB-Stars feiern nach Mitternacht im Wankdorf mit Fans den Titel 20.05.2024

Mit einem Sieg bei Servette machen die Young Boys den Sack zu und holen ihren 17. Meistertitel. Das wird ausgelassen gefeiert. Mit Champagner-Duschen, einer langen Rückfahrt nach Bern – und Novak Djokovic.

Um 19.52 Uhr ist es Tatsache: Schiedsrichter Lukas Fähndrich pfeift die Partie in Genf ab, YB schlägt Servette 1:0 und feiert damit den 17. Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Die Freude ist riesengross. Bei den Spielern, bei den rund 2000 mitgereisten YB-Fans ...

... und auch bei Hunderten Berner Anhängern im Wankdorf, die das Spiel im Public Viewing mitverfolgten.

Champagner-Probleme bei Itten

Während die YB-Fans im Wankdorf die Ankunft der Meisterhelden sehnsüchtig erwarten, geht im Stade de Genève schon die Post ab. Die Spieler feiern mit den mitgereisten Anhängern. Cedric Itten kriegt eine Champagner-Flasche in die Hand gedrückt – doch der Stürmer hat mit dem Öffnen seine liebe Mühe ...

Sportchef von Bergen wird geduscht

In der Kabine geht die Party weiter. Mittendrin statt nur dabei: Sportchef Steve von Bergen. Der 40-Jährige, der 2018 und 2019 vor seinem Karriereende selbst zweimal als Spieler den Titel mit YB feiern konnte, tanzt mit David von Ballmoos und Co. und wird von Captain Fabian Lustenberger mit Champagner geduscht.

Selfie mit Djokovic

Und dann gibt es noch hohen Besuch in der Kabine der Berner: Novak Djokovic ist auch da und posiert mit Darian Males und Filip Ugrinic, die serbische Wurzeln haben, für ein gemeinsames Foto. Djokovic ist in dieser Woche bei den Geneva Open am Start und will sich für die anstehenden French Open in Form bringen. Für einen Abstecher ins Stade de Genève nahm sich der 24-fache Grand-Slam-Champion und grosse Fussball-Fan auch noch Zeit.

Zwischenhalt an der Tankstelle

Kurz nach 21 Uhr steigen die YB-Stars in den Car und machen sich auf den Weg Richtung Bern. Ist ihnen auf der langen Heimreise das Bier ausgegangen? Videoaufnahmen zeigen, wie die Spieler an einer Tankstelle Halt machen – die Party wird dabei aber nicht pausiert ...

Ankunft in Bern

Um Mitternacht treffen die Young Boys schliesslich im Wankdorf ein. Jeder einzelne Spieler wird auf den Platz gerufen und von den vielen Fans, die im Stadion ausgeharrt haben oder dazugestossen sind, gefeiert (s. Video oben). blue Sport konnte noch mit Cedric Itten, Darian Males und Sandro Lauper sprechen – und sie fragen, wer denn der grösste Partylöwe bei den Young Boys ist.

Nach der Sause im Wankdorf zieht die Mannschaft weiter in die Berner Innenstadt, wo bestimmt noch fleissig weitergefeiert wird ...

Das grosse Schlussbouquet folgt dann am Sonntag, wenn es in Bern zur grossen Meisterfeier kommen wird. Mit dabei ist dann endlich auch der Meisterpokal.

Highlights und Interviews zum Spiel in Genf

