Shiffrin stürzt und verlässt humpelnd die Piste

Die erste von zwei Abfahrten in Cortina d'Ampezzo war von mehreren Zwischenfällen geprägt. Mikaela Shiffrin stürzte und verletzt sich wohl am linken Bein – per Rettungshelikopter ging es ins Spital für weitere Abklärungen.

26.01.2024