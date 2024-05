blue Sport

blue Sport hat nach jedem Super-League-Spieltag das Team der Runde gekürt. Ganze 24 verschiedene YB-Spieler schafften es mindestens einmal in die Auswahl einer Runde, doch im Team der Saison fehlt vom Schweizer Meister jede Spur.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Wer waren die überragenden Spieler in der Super League? Dieser Frage ging blue Sport nach jedem Spieltag auf den Grund und stellte im Zusammenspiel aus den Kommentatoren im Stadion und der Online-Reaktion jeweils das Team der Runde zusammen.

Wenig überraschend schafften es in der Endabrechnung am meisten Spieler der Young Boys in die Top-Auswahl der Spieltage. Insgesamt 42 Nominierungen erhielten die Profis des Schweizer Meisters in den 38 Super-League-Runden. Bemerkenswert aber: Kein YB-Spieler stand öfters als dreimal im Team der Runde von blue Sport.

Jedoch schafften es 24 verschiedene Spieler der Berner ins Team der Runde, was zeigt, dass YB im Kollektiv überzeugt hat – und bei den Young Boys die Mannschaft der Star ist. Das zeigt auch ein Blick auf die Torschützenliste: Fünf YB-Angreifer haben mindestens neunmal getroffen, die Torjägerkrone konnte sich aber weder Meschack Elia noch Cedric Itten oder Joel Monteiro sichern.

Der Spieler mit den meisten Nominierungen fürs Team der Runde von blue Sport ist Renato Steffen. Der Lugano-Flügel schaffte es gleich achtmal in die Auswahl. Platz 2 teilen sich Liga-Co-Top-Torschütze Kevin Carlos von Yverdon-Sport, St.Gallens Christian Witzig und Lausanne-Mittelfeldmotor Antoine Bernede mit je sieben Nominierungen.

Das Team der Saison von blue Sport Tor: Yannik Brecher (Zürich, 5 Nominierungen).

Verteidigung: Keigo Tsunemoto (Servette, 5), Nikola Katic (Zürich, 7), Noé Dussenne (Lausanne, 6), Mattia Zanotti (St.Gallen, 6).

Mittelfeld: Renato Steffen (Lugano, 8), Antoine Bernede (Lausanne, 7), Miroslav Stevanovic (Servette, 6), Christian Witzig (St.Gallen, 7).

Sturm: Kevin Carlos (Yverdon, 7), Thierno Barry (Basel, 4).

