Lausanne-Sport – Yverdon 1:2 Credit Suisse Super League, 3. Runde, Saison 23/24 06.08.2023

In der 3. Runde der Super League kommt Yverdon im Duell zweier Aufsteiger zu einem sehr schmeichelhaften 2:1-Sieg gegen Lausanne-Sport.

Als alle Zuschauer im Stade de la Tuilière bereits mit einer Punkteteilung rechneten, traf Joker Evans Maurin in der Nachspielzeit zum 2:1 für die Gäste aus Yverdon. Bereits ein Punktgewinn wäre für die Mannschaft von Marco Schällibaum glücklich gewesen. Am Ende entführte der Meister der letztjährigen Challenge League gar alle Punkte aus Lausanne.

Das Heimteam war über das gesamte Spiel die aktivere und gefährlichere Mannschaft. In der 29. Minute gingen die Lausanner nach einem Ballverlust von Bryan Beyer durch Alvyn Sanches folgerichtig in Führung.

Yverdon kam nie richtig in die Gänge und nur selten in die gefährliche Zone. Mit dem einzigen Torschuss der ersten Halbzeit glichen die Gäste in der Nachspielzeit aus: Varol Tasar traf mittels direktem Freistoss. Und auch in der zweiten Halbzeit war Yverdon das effizientere Team.

Im dritten Spiel der diesjährigen Super League ist es der erste Sieg für Yverdon. Lausanne wartet derweil nach wie vor auf den ersten Vollerfolg der Saison.

Stimmen zum Spiel

Telegramm

Lausanne-Sport – Yverdon 1:2 (1:1)

SR Dudic. – Tore: 29. Sanches 1:0. 45. Tasar 1:1. 93. Maurin 1:2

Lausanne-Sport: Castella; Giger, Dussenne, Husic, Brown; Custodio, Bernede, Sanches (72. Labeau); Balde, Sène (79. Roche), Ilie.

Yverdon: Martin; Sauthier, Del Fabro, Céspedes, Le Pogam; Gouet (89. Klepac), Fargues (71. Corness) , Lusuena; Tasar (71. Rodrigues), Carlos (89. Alves), Beyer (71. Maurin).

Bemerkungen: Verwarnungen: 25. Lusuena. 85. Spiegel (Ersatzgoalie Lausanne)

