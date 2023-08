Lausanne-Sport – Winterthur 2:5 Credit Suisse Super League, 5. Runde, Saison 23/24 27.08.2023

Der FC Winterthur kommt zum ersten Auswärtssieg seit Mitte Mai. Die Zürcher gewinnen in Lausanne 5:2.

Die ersten beiden Auswärtsspiele in dieser Saison hatte Winterthur in Basel und bei YB jeweils mit 2:5 verloren. Umso mehr überraschte es, wie spielerisch überzeugend das Team von Patrick Rahmen in Lausanne auftrat. Es presste hoch und kombinierte elegant. Und feierte diesmal ein 5:2.

In der 10. Minute gelang dem ehemaligen Lausanner Stürmer Aldin Turkes das 1:0 nach einer raschen Passfolge über Alexandre Jankewitz und Samuel Ballet. Beim Doppelschlag durch Adrian Gantenbein (53.) und Ballet (57.) zur 3:0-Führung war zweimal der starke Matteo Di Giusto Vorbereiter. Der Spielmacher, der unter Rahmen an der U21-EM teilgenommen hatte, traf in der 20. Minute auch den Pfosten.

Von den Lausannern, die vor zwei Wochen in Basel ihren bislang einzigen Saisonsieg gefeiert hatten, kam wenig Gegenwehr. Ausgerechnet in ihrer besten Phase nach der Pause kassierten sie die entscheidenden Gegentore zwei und drei. Danach gab es zumindest noch Waadtländer Lebenszeichen durch die Tore des Belgiers Noë Dussenne (78. und 91.). Winterthurs Sayfallah Ltaief antwortete jeweils einige Minuten später mit dem 4:1 und 5:2.

Man of the Match: Aldin Turkes ⭐

Der Rückkehrer trifft an alter Wirkungsstätte und wird am Schluss sogar von den Lausanne-Fans abgefeiert. Tolle Winti Offensive auch heute mit 5 Toren

Telegramm

Lausanne-Sport – Winterthur 2:5 (0:1)

SR Schnyder. – Tore: 10. Turkes (Ballet) 0:1. 53. Gantenbein (Di Giusto) 0:2. 57. Ballet (Di Giusto) 0:3. 78. Dussenne (Kukuruzovic) 1:3. 86. Ltaief (Ramizi) 1:4. 91. Dussenne (Suzuki) 2:4. 93. Ltaief (Ramizi) 2:5.

Lausanne-Sport: Castella; Giger (73. Grippo), Dussenne, Husic, Kablan (58. Poaty); Balde, Bernede, Custodio (72. Kukuruzovic), Ilie (58. Suzuki); Sanches, Labeau (58. Sène).

Winterthur: Kuster; Gantenbein, Lekaj, Stillhart, Diaby; Jankewitz (88. Arnold), Zuffi; Ballet (80. Ramizi), Di Giusto (66. Araz), Burkart (66. Ltaief); Turkes (80. Buess).

Bemerkungen: Verwarnungen: 35. Jankewitz, 40. Balde, 76. Ballet, 87. Ltaief.

sda