Für diesen Tritt gegen Fink fliegt Taulant Xhaka vom Platz 09.12.2023

Taulant Xhaka wird nach seinem Platzverweis gegen GC für zwei Spiele gesperrt. Das teilt die Swiss Football League am Montag mit.

Basel-Profi Xhaka flog am Samstag im Spiel gegen GC nach einem Tritt in die Weichteile von Bradley Fink nach nur 18 Minuten vom Platz und leitete so die 0:1-Niederlage des FCB ein. Nun gibt die Liga bekannt: Xhaka wird «nach einem groben Foulspiel» für zwei Spiele gesperrt.

Damit verpasst der Mittelfeldspieler das letzte Spiel der Hinrunde am Sonntag gegen Luzern und das erste der Rückrunde am 21. Januar gegen den FC Zürich. In Luzern fehlt dem FCB am Wochenende auch Renato Veiga, der gegen GC seine vierte Gelbe Karte sah.

Auch Danho für zwei Spiele gesperrt

Ebenfalls zwei Spiele lang zuschauen muss Florian Danho von Stade Lausanne-Ouchy. Wegen «einer leichten Tätlichkeit unter Berücksichtigung einer Provokation» im Spiel gegen Yverdon, wie die SFL mitteilt.

Nach der vierten Gelben Karte der Saison ist in der Super League neben Renato Veiga auch für Sahmkou Camara (SLO), Uran Bislimi und Kreshnik Hajrizi (beide Lugano) die Hinrunde schon zu Ende. Ausserdem wird Lausanne-Coach Ludovic Magnin am Sonntag in Winterthur seine Mannschaft nicht von der Bank aus betreuen können, nachdem er im Spiel gegen Servette zum vierten Mal verwarnt wurde.

