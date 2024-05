Males: «Djokovic ist ein Vorbild für uns» 20.05.2024

Hoher Besuch im Stade de Genève: Novak Djokovic sieht sich am Pfingstmontag das Spiel zwischen Servette und den Young Boys (0:1) an – und erfüllt dann zwei YB-Spielern auch einen Wunsch.

Jan Arnet

Die TV-Zuschauer staunen nicht schlecht, als während des Spiels zwischen Servette und YB auf einmal Novak Djokovic eingeblendet wird. Was macht der 24-fache Grand-Slam-Sieger in Genf? Er spielt in dieser Woche am Geneva Open und will sich am ATP-250-Turnier für die in einer Woche beginnenden French Open vorbereiten.

Djokovic ist nicht zum ersten Mal im Stade de Genève. Vor rund zehn Jahren wurde er schon einmal bei einem Spiel gesichtet – damals sogar noch mit Servette-Schal um den Hals. Bei einem Challenge-League-Spiel gegen Vaduz.

Novak Djokovic im Jahr 2014 mit Servette-Schal. Twitter

Dieses Mal scheint der Serbe neutral zu sein. Zumindest nimmt er sich nach dem Spiel noch Zeit für ein Foto mit den YB-Spielern Darian Males und Filip Ugrinic, die serbische Wurzeln haben. «Wir haben erfahren, dass er das Spiel besucht hat. Filip Ugrinic und ich sind grosse Fans, er ist ein grosses Vorbild für uns. Deshalb wollten wir uns diese Chance nicht entgehen lassen», sagt Males im Interview mit blue Sport.

Ein «mega schönes Gefühl» sei es, so Males weiter. «Schön hat es geklappt.» Die beiden planen nun, sich zu revanchieren und ein Spiel von Djokovic in Genf zu besuchen. «Das haben wir so geplant. Mal sehen, ob es dazu kommt.»