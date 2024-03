Marco Streller kehrt dem FC Basel zum Saisonende den Rücken

Marco Streller tritt Ende Saison als Mitglied der FCB-Sportkommission ab. Bild: Keystone

Marco Streller, bisheriges Mitglied der Sportkommission, verlässt den FC Basel per Ende Saison auf eigenen Wunsch, um sich neuen Projekten zu widmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Streller tritt als Mitglied der Sportkommission des FC Basel zurück und will sich in Zukunft neuen Herausforderungen annehmen.

Streller bedankt sich bei seinem Herzensklub und unterstreicht: «Ich werde dem FC Basel für immer verbunden bleiben.» Mehr anzeigen

Marco Streller kehrt dem FC Basel den Rücken. Auf eigenen Wunsch tritt er per Ende Saison als Mitglied der Sportkommission zurück. «Ich werde dem FC Basel für immer verbunden bleiben. Der Klub hat mich praktisch mein ganzes bisheriges Leben begleitet und wird dies auch in Zukunft tun», wird Streller in einer veröffentlichten Mitteilung zitiert.

Und weiter: «Im Anschluss an meine Spielerkarriere durfte ich mehrere Funktionen im Klub wahrnehmen und hatte stets Freude, mit den vielen tollen Menschen auf der Geschäftsstelle zusammenzuarbeiten. Nun möchte ich mich nach den zahlreichen schönen Jahren bei Rotblau vermehrt auf andere Projekte, wie das «Padelwerk» oder mein Engagement bei blue konzentrieren.»

Der Klub lässt in der Mitteilung verlauten: «Der FCB bedankt sich herzlich für die langjährige, tolle Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Spieler, Captain und danach geschätzten Kollegen auf der Geschäftsstelle. Wir wünschen dir für deine Zukunft nur das Beste, Marco.»