blue Sport Experte Mladen Petric schätzt Ricardo Moniz' Chancen als FCZ-Cheftrainer ein und gibt Einblicke in seine Aktivzeit, als er selbst bei GC und später beim HSV unter Moniz trainierte.

blue Sport Experte Mladen Petric glaubt nicht, dass Ricardo Moniz in der kommenden Saison noch FCZ-Trainer ist.

Der Grund: So wie er Sportchef Malenovic kenne, suche dieser im Sommer eine andere Lösung für den FCZ.

Petric trainierte als GC-Junior und später beim HSV unter Moniz und hat nur lobende Worte für den Niederländer übrig.

Vor drei Wochen mussten Murat Ural und Umberto Romano etwas überraschend die Verantwortung für den FCZ an U21-Coach Ricardo Moniz übergeben. Der 59-Jährige soll den Zürchern in der Championship Group einen Platz im europäischen Wettbewerb sichern, so die Hoffnung von Sportchef Milos Malenovic.

Nach einer 0:2-Niederlage gegen Leader YB folgte am Sonntag beim so wichtigen Sechs-Punkte-Spiel um die europäischen Plätze auswärts bei Winterthur der erste Sieg unter dem neuen Trainer. Könnte Moniz im Sommer auch als Cheftrainer in die neue Saison starten, wenn es so weiter geht? blue Sport Experte Mladen Petric hegt Zweifel.

Zurück in die Junioren-Ausbildung?

Petric kennt Moniz als Cheftrainer aus der gemeinsamen Zeit beim HSV. «Er hat damals interimsmässig die Mannschaft übernommen. Leider nur für eine ganz kurze Zeit, aber mir hat er als Trainer super gut gefallen, weil er sehr fordernd ist», verrät der blue Sport Experte. «Ob die Art und Weise, wie er Fussball spielen will, zum jetzigen Zeitpunkt die richtige für den FC Zürich ist, das wird sich zeigen.»

Petric glaubt aber nicht, dass Ricardo Moniz in der kommenden Saison noch beim FCZ an der Seitenlinie steht, vielmehr sieht er seinen ehemaligen Jugend-Coach wieder als Ausbildner. Das liege aber nicht an Moniz selbst, sondern vielmehr an Sportchef Malenovic.

«Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er sich nach dieser Saison wieder um die Juniorenabteilung kümmern wird», so Petric. Der Grund: «So wie ich Milos (Malenovic) kenne, wird er eine neue Lösung für den FC Zürich suchen.»

«Bei Moniz gibt es kein Training, das etwas lockerer ist»

Dass Moniz dem FCZ auch in der Jugendabteilung enorm helfen kann, weiss Petric aus seiner Zeit als GC-Junior, als er höchstselbst von Moniz ausgebildet wurde. «Ich hatte oft Einzeltrainings bei ihm. Wir hatten sehr viel Techniktraining. Er legt viel Wert auf Eins-Gegen-Eins-Situationen. Das hat mir damals sehr geholfen.»

«Er will die Spieler technisch immer weiter bringen und ist extrem fordernd. Bei ihm ist alles immer mit hundert Prozent. Da gibt es kein Training, das etwas lockerer ist», verrät Petric.