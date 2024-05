Seine Karriere drohte früh zu platzen – GC-Goalie Justin Hammel lässt tief blicken Im Gespräch mit blue Sport blickt Justin Hammel auf seine schwierige Zeit als Junior zurück. Nachdem bei ihm ein Tumor entdeckt wurde, musste er mehrmals unters Messer. Heute ist der GC-Goalie stärker denn je. 03.05.2024

Im Kellerduell gegen Lausanne-Ouchy braucht GC einen Justin Hammel in Top-Form. Der 23-Jährige ist zum Leader gereift, vor zehn Jahren hing seine Karriere aber am seidenen Faden. Mit blue Sport spricht der Goalie über seinen steinigen Weg zum Profi.

Von Luca Schaeffner und Jan Arnet Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit 12 Jahren wurde bei Justin Hammel ein Tumor in der Hüfte festgestellt. Mit blue Sport spricht der heutige GC-Goalie über seinen steinigen Weg zum Profi.

«Ich war in der Jugend gefühlt mehr bei den Physios als auf dem Platz. Dann verlierst du natürlich viel Zeit in der Ausbildung», erzählt Hammel.

Am Samstag kommt es zum Kellerduell zwischen GC und Lausanne-Ouchy. blue Sport überträgt die Partie live, Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Mehr anzeigen

Nur 30 Punkte nach 33 Spielen. Barrage-Platz. Der Abstieg droht. Dazu kam der Besitzerwechsel. Die Grasshoppers erleben einmal mehr eine äusserst unruhige Saison. Am Samstag kommt es zum Kellerduell gegen Schlusslicht Lausanne-Ouchy. Verlieren verboten heisst es für die Hoppers, die zuletzt fünf Niederlagen in Folge einstecken mussten.

Im Kampf gegen den Abstieg gibt es aber einen grossen Hoffnungsträger: Justin Hammel. Kein Goalie in der Super League hat mehr Schüsse abgewehrt als der 23-Jährige. Schon viermal wurde er in dieser Saison von den Fans zum GC-Spieler des Monats gewählt. Ohne Hammel würden die Hoppers mit Sicherheit noch schlechter dastehen.

Tumor in der Hüfte

Der Torhüter galt schon in jungen Jahren als Top-Talent. Doch ein Schicksalsschlag machte ihm beinahe einen Strich durch die Rechnung. Mit 12 Jahren drohte der Traum vom Fussballprofi zu platzen. «Ich hatte einen Tumor in der Hüfte. Zum Glück war er gutartig, aber der musste halt entfernt werden», erzählt Hammel im Gespräch mit blue Sport.

Drei Hüftoperationen musste er zwischen 12 und 15 Jahren über sich ergehen lassen. «Ich war in der Jugend gefühlt mehr bei den Physios als auf dem Platz. Dann verlierst du natürlich viel Zeit in der Ausbildung», so Hammel. Durch die Operationen war es kaum möglich, regelmässig und ohne Unterbrüche auf dem Rasen zu stehen.

Justin Hammel als junger Goalie in Diensten von Stade Lausanne-Ouchy. imago

Die Hoffnung auf ein Happy End verlor der junge Goalie aber nie. Hammel: «Es ging einfach darum, aus dieser schwierigen Situation herauszukommen. Die Leute, die mich betreut haben, hatten auch nicht viel Erfahrung damit. Aber sie haben mir einen Weg aufgezeigt und den bin ich gegangen.»

Kellerduell gegen Ex-Klub

Der Weg führte ihn als 16-Jähriger in den Nachwuchs des FC Basel. Bevor er 2022 zu GC kam, spielte Hammel zwei Jahre lang bei Lausanne-Ouchy. Gegen den Ex-Klub ist am Samstag (18.00 Uhr live auf blue Sport) eine Top-Leistung gefragt. Aktuell haben die Hoppers sieben Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz.

Seine Vergangenheit hat Justin Hammel stark gemacht. Längst gehört er bei GC zu den Leadern und Schlüsselspielern. Rettet er die Hoppers jetzt auch vor dem Abstieg?