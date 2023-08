SRF-Moderator macht sich in der «Tagesschau» über den FC Basel lustig

SRF-Moderator witzelt in der Tagesschau live über den FC Basel 11.08.2023

Dem FC Basel läuft es zurzeit alles andere als rund. SRF-Moderator Florian Inhauser kann sich live auf Sendung einen möglichen Seitenhieb nicht verkneifen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel sucht sportlich noch nach dem Tritt.

SRF-Moderator Florian Inhauser spricht in der Tagesschau über den «Donnschtig-Jass» und kündigt an, dass Marco Streller und Benjamin Huggel zugegen sein werden.

Dabei zieht er in einem Satz den FC Basel auf. Mehr anzeigen

Der FC Basel befindet sich auf einem sportlichen Tiefflug. In der Liga stehen die Bebbi nach drei Partien mit nur einem Sieg da, gegen St. Gallen und die Grasshoppers musste sich der FCB geschlagen geben. Und auch auf Europa-Tour läuft es nicht besser: Dort ist die Reise nach der Niederlage gegen Tobol Kostanay bereits in der Conference-League-Quali vorbei.

Besuch von Streller und Huggel beim «Donnstig-Jass» als Aufhänger

War der FC Basel vor einigen Jahren noch das Mass aller Dinge, taumelt der 20-fache Meister im tabellarischen Mittelfeld der Super League umher. Der FCB spielt zurzeit fernab seiner Ansprüche und Ziele, dies sorgt für Kritik und Schmunzler.

Auch SRF-Mann Florian Inhauser packt einen unter Umständen ungewollten Seitenhieb in Richtung Basel aus. In der Tagesschau vom Donnerstag steckt die Sendung in ihren Schlusszügen, als Inhauser auf den «Donnschtig-Jass» im basel-landschaftlichen Therwil Bezug nimmt. «Mit von der Partie sind da auch Benjamin Huggel und Marco Streller», sagt der erfahrene «Tagesschau»-Sprecher in die Kamera.

Inhauser: «Und beim FCB waren sie auch mal»

Die Ex-Nati-Kicker Huggel und Streller genossen beim Dorf nebenan, in Arlesheim, einen Teil ihrer fussballerischen Ausbildung. «Sie haben in der Gegend sehr erfolgreich Fussball gespielt», spielt Inhauser auf den Dorfklub an und fügt hinzu: «Und beim FCB waren sie auch mal.»

Ein Seitenhieb auf die aktuelle Erfolgs-Flaute beim FCB? Es ist unklar, ob Inhauser mit seinen Worten Bezug auf die Juniorenstationen der ehemaligen Bebbi-Kicker oder die aktuelle Form des FCB nehmen wollte.