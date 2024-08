Thierno Barry meldete sich zuletzt nach interner Sperre mit einem Doppelpack zurück. Keystone

Saint-Étienne soll heiss auf FCB-Stürmer Thierno Barry sein. Ein Wechsel zum Ligue-1-Klub kommt aber wohl nicht zustande. Mit seinen Toren zu Saisonbeginn könnte Barry aber das Interesse anderer Vereine geweckt haben.

Jan Arnet

Am Wochenende machten Gerüchte die Runde, wonach Thierno Barry den FC Basel noch in diesem Sommer verlassen könnte. Laut dem Portal «KMedia» stand sein Transfer zum französischen Traditionsklub AS Saint-Étienne sogar schon kurz bevor.

Gemäss Informationen des französischen Portals «Envertetcontretous» kommt der Wechsel aber nicht zustande. Demnach habe Barry andere Ideen und könnte einen Wechsel zu einem grösseren Verein anstreben.

Ein Verbleib in Basel scheint nach wie vor unsicher. Barry, der in seinen ersten beiden Saisoneinsätzen vier Tore erzielt hat, dürfte durchaus das Interesse weiterer Klubs auf sich gezogen haben. Die «Basler Zeitung» schreibt ausserdem, dass sich «Barry in Basel nicht mehr so wohlfühlen soll wie auch schon».

Millar zurück im Training

Ins Training der Bebbi zurückgekehrt ist mittlerweile Liam Millar. Der Kanadier, der zuletzt bei der Copa América im Einsatz stand und letzte Saison leihweise beim englischen Zweitligisten Preston North End spielte, könnte den Klub aber immer noch verlassen. Sein Vertrag läuft in Basel noch bis 2025. Will der FCB mit dem 24-Jährigen noch Geld verdienen, müsste man ihn wohl noch in diesem Sommer ziehen lassen.

🇨🇦 Liam Millar ist ab heute wieder zurück im Training der 1. Mannschaft. Nach seinen Ferien wird er vorerst ein individuelles Aufbautraining absolvieren. Wir heissen dich herzlich willkommen zurück in Basel, Liam 👋#FCBasel1893 #AlliZämme #BrennefürdrFCB #rotblaulive — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 6, 2024