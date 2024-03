Fabian Frei bleibt für ein weiteres Jahr beim FC Basel. Keystone

Fabian Frei bleibt beim FC Basel. Am Karfreitag teilt der Klub mit, dass sich der Vertrag des 35-Jährigen automatisch bis 2025 verlängert hat.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Vertrag von Fabian Frei hat sich automatisch bis 2025 verlängert.

Dies, weil Frei eine dafür notwendige Anzahl von Spielen bestritten hat. Mehr anzeigen

Der Vertrag von FCB-Captain Fabian Frei hat sich automatisch bis 2025 verlängert. Dies teilt der FC Basel am Karfreitag mit. Frei hat die für eine automatische Verlängerung notwendige Anzahl von Spielen bestritten. Auf Instagram teilt der Klub mit: «Wir freuen uns sehr, dass du uns auch nächste Saison weiter erhalten bleibst.»

Frei wechselte 2004 von der Jugend des FC Winterthur in die U18 des FCB. Zwischen 2009 und 2011 war der polyvalente Defensivspieler an den FC St.Gallen ausgeliehen, von Juli 2015 bis Januar 2018 war er in der Bundesliga bei Mainz angestellt. Nach seinem Abstecher in die Bundesliga kehrte Frei zum FCB zurück.