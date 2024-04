Mit grossen Vorschusslorbeeren nach Basel gekommen: Renato Veiga. Keystone

Renato Veiga erlebt beim FC Basel eine durchzogene erste Saison. Trotzdem könnte das hochgelobte Mittelfeldtalent die Bebbi im Sommer in Richtung eines Top-Klubs verlassen. Sein Vater heizt die Gerüchte in den Medien an.

Jan Arnet Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Renato Veiga könnte den FC Basel nach nur einer Saison wieder verlassen. Sein Vater und Berater Nelson Veiga heizt die Spekulationen in einem Interview an.

Laut Nelson Veiga ist die AC Milan heiss auf den 20-jährigen Mittelfeldspieler. Auch Vereine aus der Premier League und der Ligue 1 seien am FCB-Profi interessiert.

Veiga ist im letzten Sommer für viel Geld nach Basel gewechselt, konnte aber noch nicht restlos überzeugen. Mehr anzeigen

Satte 4,6 Millionen Euro zahlte der FC Basel im letzten Sommer für Renato Veiga. Man erhoffte sich viel vom 20-jährigen Mittelfeldspieler. Seine Klasse konnte der Portugiese in dieser Saison aber nur selten aufblitzen lassen. Trotzdem ist halb Fussball-Europa auf der Jagd nach dem Linksfuss – zumindest lässt dies sein Vater und Berater Nelson Veiga verlauten.

In einem Interview mit «Numero Diez» plaudert Papa Veiga aus dem Nähkästchen: «Die Idee war immer, nach Basel zu gehen, eine gute Saison zu spielen und dem Verein zu helfen, seine Ziele zu erreichen. (...) Er hatte die Möglichkeit, sich zu entwickeln und das Interesse grösserer Vereine auf sich zu ziehen. Nach der Saison will er den nächsten Schritt machen, wenn die Bedingungen für ihn und Basel passen. Er ist jetzt in der Lage, auf einem höheren Niveau zu spielen.»

Grosses Interesse aus Mailand

In der Super League stand Veiga 22 Mal auf dem Platz. Seine Bilanz: 2 Tore, 1 Assist. Spielte der U21-Nationalspieler Portugals, gab es für den FCB 6 Siege, 6 Remis und 10 Niederlagen. Ohne Veiga holte man 5 Siege, 1 Remis und 5 Niederlagen.

Auch wenn die Statistiken nicht wirklich für den Youngster sprechen, ist sich sein Vater sicher, dass Veiga bereit ist für den nächsten Schritt. «Ich weiss, dass ihn Milan schon seit langem verfolgt. Sie sind immer noch interessiert und beobachten seine Leistungen.» Ein konkretes Angebot gebe es allerdings noch nicht.

Nicht nur Milan sei an seinem Sohn dran, so Nelson Veiga: «Es gibt verschiedene Vereine aus den Top-5-Ligen, mit denen ich bereits Kontakt hatte. Es gibt Klubs aus der Ligue 1, der Premier League und einen weiteren Klub aus der Serie A, die seit einiger Zeit interessiert sind. Wir werden sehen, was passiert.»

Veiga bald wieder fit?

Schon im Winter soll es Gespräche gegeben haben. «Wir haben aber beschlossen, die Saison in Basel zu beenden und alles auf den Sommer zu verschieben, um alle Möglichkeiten auszuloten», verrät der Berater. «Die nächsten Wochen werden wichtig sein.»

Fünf Spiele hat Veiga noch Zeit, sich für grössere Klubs zu empfehlen. Allerdings fiel der Mittelfeldmann zuletzt mit einer Knöchelverletzung aus. «Seine Genesung verläuft gut, er hat bereits wieder angefangen zu laufen. In ein paar Wochen wird er wieder spielen können», teilt sein Vater mit.