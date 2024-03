Fabian Lustenberger beendet Ende Saison seine Karriere. Bild: blue Sport

Ende Saison ist Schluss: YB-Captain Fabian Lustenberger hängt seine Fussballschuhe an den Nagel.

pat Patrick Lämmle

Der YB-Captain hat mit YB drei Mal die Meisterschaft gewonnen und zwei Mal im Cup triumphiert.

«Ich glaube, im Sommer ist der richtige Zeitpunkt», begründet der 35-Jährige seinen Entscheid. Sein grosses Ziel: Ein letzter Meistertitel mit YB holen. Mehr anzeigen

Seine fünfte Saison im YB-Dress wird seine letzte sein: Wie YB am Donnerstagvormittag vermeldet, beendet Fabian Lustenberger Ende Saison seine Karriere. 149 Spiele bestritt der 35-Jährige für YB und holte in dieser Zeit drei Meistertitel und zwei Cupsiege. Ein weiterer Meistertitel könnte hinzukommen, aktuell führt YB die Tabelle vor dem punktgleichen Servette an.

Irgendwann komme der Zeitpunkt, um sich zu verabschieden, sagt Lustenberger zu seinem Entscheid. «Ich glaube, im Sommer ist der richtige Zeitpunkt. Ich persönlich werde alles daran setzen – so wie die Mannschaft auch –, damit wir in dieser Saison noch etwas holen und den Meistertitel in Bern halten können», so Lustenberger. «Es wäre natürlich schön, wenn ich meine Karriere mit einem Kübel in der Hand abschliessen könnte. Das ist das grosse Ziel und der grosse Traum.»

Seit seinem Profi-Debüt vor 18 Jahren hat Lustenberger nur für drei Vereine gespielt: Luzern, Hertha Berlin und die Young Boys. Für die Nationalmannschaft bestritt er drei Spiele.

Fabian Lustenberger wird nach der Karriere weiter für die Young Boys tätig sein, bestätigt Sportchef Steve von Bergen, der bei Hertha Berlin an Lustenbergers Seite spielte. Lustenberger wird in einer noch zu definierenden Funktion beim YB-Nachwuchs arbeiten.

