Alberto Regazzoni spielte für Lugano und YB. KEYSTONE

Der Kampf um die Meisterschaft geht in die entscheidende Phase. Meister YB wird dabei von Servette und Lugano herausgefordert. Wir haben mit zwei Legenden gesprochen, wen sie denn im Vorteil sehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Meisterkampf in der Super League hat in der Rückrunde überraschend Spannung aufgenommen.

Mit den Young Boys, Servette Genf und dem FC Lugano machen sich gleich drei Klubs Hoffnungen auf den Titel.

Alberto Regazzoni: «YB ist nervös»

Regazzoni ist ehemaliger Nati-Spieler spielte einst für YB und Lugano. Heute arbeitet er im Tessin als Grenzwächter und Fussball-Experte für RSI.

YB, Servette oder Lugano?

Der Dreikampf zwischen einer Deutschschweizer, einer Tessiner und einer welschen Mannschaft ist für den Schweizer Fussball natürlich ein Glücksfall. Obwohl ich vier Jahre bei YB gespielt habe und da eine tolle Zeit hatte, drücke ich Lugano die Daumen. Ich bin in Lugano geboren, wohne mittlerweile neben Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti in Balerna. «Crus» ist ein super Typ und macht einen super Job.

Und wer ist Titelfavorit?

Hätte man mich vor zwei Wochen gefragt, hätte ich auf Servette getippt. Eine tolle Mannschaft. Die Erfahrung spricht klar für YB. Aber die Berner sind nicht mehr so stark wie noch in der letzten Saison. Zudem scheint ein wenig Unruhe im Team, der Trainerwechsel hat nicht wirklich etwas gebracht. YB ist nervös – und das zu Recht. Die Luganesi sind in super Form. Ich bin überzeugt: Lugano hat das Zeug, um Meister zu werden.

Gürkan Sermeter

Sermeter spielte zwischen 1997 und 2007 194 Mal für die Young Boys. Heute lebt er im Tessin und arbeitet in der Vermögensberatung.

YB, Servette oder Lugano?

Gürkan Sermeter verbrachte einen Grossteil seiner Karriere bei YB. KEYSTONE

Die Young Boys sind auf dem Papier weiterhin der Favorit. Ihr Ziel ist es, Meister zu werden. Aber dieses Jahr gab es Widerstand, lange vor allem durch Servette. Die haben trotz Mehrfach-Belastung einen genialen Job gemacht. YB hat zu viele Punkte unnötig liegen lassen. Vielleicht hat man die Abgänge von Ulisses Garcia und Jean-Pierre Nsamé unterschätzt. Ausserdem gab es viel zu viele Nebengeräusche, vorher war es jahrelang ruhig. Dazu kommen die Ausfälle von wichtigen Spielern.

Lugano ist in Lauerstellung. Mit Croci-Torti haben sie einen überragenden Trainer. Die Spieler gehen für ihn durchs Feuer. Man spürt, Lugano ist richtig heiss. Sie dürfen auf keinen Fall unterschätzt werden. Es zahlt sich aus, dass im Tessin gut gearbeitet wird. Im Moment haben sie einen Lauf, es passt einfach alles.

Und wer ist Titelfavorit?

In der Entscheidung um die Meisterschaft kann die Erfahrung am Ende für YB sprechen. Aber dafür können die anderen beiden durch den Hunger nach dem Titel beflügelt werden. Sie lechzen nach dem Titel. Mit dem Ziel vor Augen kann man aber auch einbrechen, hier spricht wieder die Erfahrung für die Young Boys.