ℹ️ Filip Ugrinic muss pausieren



Die Young Boys müssen in den kommenden Wochen auf ihren Offensivspieler Filip Ugrinic verzichten. Der Schweizer Nationalspieler zog sich am Donnerstag beim Heimspiel gegen Sporting bei seinem Treffer zum 1:2 einen Bruch an der grossen Zehe des… pic.twitter.com/mU4VMFewnC