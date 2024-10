Schweizer Abfahrer Niels Hintermann an Lymphdrüsenkrebs erkrankt

Der Schweizer Abfahrer Niels Hintermann ist an Lymphknotenkrebs erkrankt und wird in der kommenden Saison keine Ski-Rennen bestreiten. Den schlimmen Befund habe er am vergangenen Dienstag bei Standard-Abklärungen erhalten, sagte Hintermann bei einem Medientermin in einer Zürcher Klinik. Die Erkrankung befinde sich im Frühstadium, er habe nun zwei Zyklen mit Chemotherapie und wohl zwei Wochen mit Bestrahlungen vor sich.

