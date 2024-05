Yverdon – Lausanne-Sport 3:1 Credit Suisse Super League, 34. Runde, Saison 23/24 05.05.2024

Yverdon gewinnt sein erstes Spiel in der Abstiegsrunde der Super League. Die Waadtländer setzen sich im Derby gegen Lausanne-Sport dank einer fulminanten Startphase 3:1 durch.

SDA

Bereits nach 17 Minuten und Toren von Dimitrije Kamenovic und zweimal Kevin Carlos war die Partie entschieden. Der serbische Verteidiger traf in der 9. Minute nach Flanke von Liziero zum ersten Mal in der Super League. Der spanische Stürmer sorgte mit seinem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten für die Entscheidung. Erst behielt er nach einem Konter die Ruhe, dann wurde er nach einem Corner im Fünfmeterraum sträflich allein gelassen. Es waren die Saisontore 11 und 12 für Carlos.

Sinnbildlich für das Auftreten der Gäste war eine Aktion in der 28. Minute, als der Ball zweimal innerhalb von wenigen Sekunden an den linken Pfosten prallte. Erst scheiterte Rares Ilie per Kopf, dann bugsierte das Heimteam beim Klärungsversuch den Ball an die Torumrandung.

Hoffnung keimte bei Lausanne-Sport nach einer Stunde auf, als Schiedsrichter David Huwiler einen äusserst harten Penalty pfiff und Mohamed Tijani zudem die zweite Gelbe Karte zeigte. Mehr als den Anschlusstreffer durch Noë Dussenne brachten die Gäste jedoch auch in Überzahl nicht zustande.

Telegramm:

Yverdon – Lausanne-Sport 3:1 (3:0)

3800 Zuschauer. – SR Huwiler. – Tore: 9. Kamenovic (Liziero) 1:0. 14. Kevin Carlos (Mahious) 2:0. 17. Kevin Carlos (Olesen) 3:0. 61. Dussenne (Penalty) 3:1.

Yverdon: Bernardoni; Christian Marques, Tijani, Kamenovic; Aké (64. Sauthier), Liziero (92. Malula), Céspedes, Le Pogam; Olesen (86. Lusuena); Kevin Carlos (92. Del Fabro), Mahious (64. Alves).

Lausanne-Sport: Letica; Giger, Dussenne, Szalai, Kablan (46. Poaty); Pafundi, Roche (73. Kukuruzovic), Bernede (46. Custodio); Ilie (66. Loucif), Sène (46. Labeau), Kalu.

Bemerkungen: 60. Gelb-Rote Karte gegen Tijani. Verwarnungen: 21. Tijani, 27. Aké, 41. Le Pogam, 43. Bernede, 75. Giger.

sda