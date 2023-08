Yverdon – Servette 4:1 Credit Suisse Super League, 5. Runde, Saison 23/24 26.08.2023

Nach elf Spielen ohne Niederlage verliert Servette in der Super League das Westschweizer Duell mit Aufsteiger Yverdon deutlich mit 1:4. Christopher Lungoyi trifft zweimal.

Mit Christopher Lungoyi hat Yverdon leihweise bis Ende Saison einen blitzschnellen Stürmer vom Nachwuchs von Juventus Turin übernommen. Der frühere Schweizer U21-Internationale bestritt seinen ersten Match für Yverdon in der Meisterschaft und benötigte keine 120 Sekunden für den ersten Treffer. Mit einer Beschleunigung düpierte er die Genfer Abwehr. In der 56. Minute sorgte er mit dem 3:0 für die Entscheidung.

Servette war in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit nahe dran, zurück ins Spiel zu finden. Yverdons Keeper Kevin Martin verhinderte mit einer starken Parade das 1:1 und sah in den folgenden drei Minuten, wie seine Vorderleute gleich zweimal erfolgreich zuschlugen. Aimen Mahious krönte eine schöne Kombination mit dem 2:0, bevor Lungoyi zum zweiten Mal traf. In der Schlussphase trafen dann noch Servette Ronny Rodelin und Yverdons Mihael Klepac.

Für Servette ging eine Serie von elf Spielen – 6 Siegen und 5 Unentschieden – zu Ende. Vier dieser Partien spielten die Genfer unter dem jetzigen Trainer René Weiler, den Rest unter dessen Vorgänger Alain Geiger.

Man of the Match: Christopher Lungoyi ⭐

Die Leihgabe aus dem Juve-Nachwuchs trifft doppelt und stellt die Servette-Defensive auch sonst permanent vor Probleme.

Telegramm

Yverdon – Servette 4:1 (1:0)

SR Tschudi. – Tore: 2. Lungoyi (Tasar) 1:0. 54. Mahious (Sauthier) 2:0. 56. Lungoyi (Maurin) 3:0. 87. Rodelin (Cognat) 3:1. 96. Klepac (Loucif) 4:1.

Yverdon: Martin; Sauthier, Gunnarsson, Del Fabro, Le Pogam; Gouet, Céspedes (84. Corness); Tasar (73. Loucif), Maurin (64. Lusuena), Lungoyi (72. Mauro Rodrigues); Mahious (84. Klepac).

Servette: Mall; Vouilloz (61. Baron), Rouiller, Severin, Mazikou (61. Touati); Guillemenot, Cognat, Douline (60. Ondoua), Kutesa; Crivelli, Bedia (80. Rodelin).

Bemerkungen: Verwarnungen: 41. Vouilloz, 57. Sauthier, 85. Martin, 90. Crivelli.

sda