Zubi redet sich auf die FCB-Krise angesprochen in Rage 6 Spiele, 4 Punkte: Der FC Basel hätte nicht viel schlechter in die Saison starten können. blue Sport Experte Pascal Zuberbühler, der einst selbst beim FCB gespielt hatte, poltert darauf angesprochen drauflos und spricht von einer «Katastrophe». 28.09.2023

6 Spiele, 4 Punkte: Der FC Basel hätte nicht viel schlechter in die Saison starten können. Vor der Partie gegen Luzern redet blue Sport Experte Pascal Zuberbühler auf die Krise angesprochen Tacheles.

Spieler, Trainer und Führungspersonen kriegen gleichermassen eins auf den Deckel. «Basel hat für mich keine DNA mehr», so das vernichtende Urteil. Leid tun Zubi einzig die Fans, die alles erdulden müssten.

Später in der Sendung sagt der ehemalige Nati-Goalie noch: «Eigentlich kommt es nicht mehr darauf an, wie man spielt. Sie müssen einfach heute gewinnen und am Sonntag gewinnen, denn sonst wird es scheppern in Basel. Das kann ich euch unterschreiben.»

