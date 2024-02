Hier jubelt Sebastian Polter über einen Treffer für Bochum. Matthias Balk/dpa

Wie angekündigt wird GC unter den neuen Besitzern weiter aufrüsten. Laut Informationen stehen ein erfahrener Bundesliga-Stürmer und ein ehemaliges Bayern-Juwel vor der Unterschrift.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen GC wird unter den neuen amerikanischen Besitzern aufrüsten. Laut blue Sport stehen gleich zwei Deutsche vor der Unterschrift bei GC.

Oliver Batista Meier (22) debütierte mit 19 unter Hansi Flick im Bayern-Dress in der Bundesliga.

Im Anflug auch Sebastian Polter (32). Der grosse Mittelstürmer hat 116-Bundesliga-Partien in den Füssen. Mehr anzeigen

Da geht was bei GC! Laut blue Sport Informationen dürfte der Klub bald die nächsten Zuzüge vermelden. Gleich beide kommen aus Deutschland.

Oliver Batista Meier – 22-jähriger offensiver Mittelfeldspieler – spielte zuletzt beim SC Verl in der 3. Bundesliga. Batista Meier wechselte im 2016 von der Jugendabteilung von Kaiserslautern zum FC Bayern München. Unter Hansi Flick debütierte er am 30. Mai 2020 beim 5:0 über Düsseldorf als 19-Jähriger in der Bundesliga. Batista Meier wurde für Superstar Serge Gnabry eingewechselt. Dieser Auftritt blieb bis jetzt der einige Bundesliga-Einsatz.

Oliver Batista Meier schoss als offensiver Mittelfeldspieler 9 Tore in den letzten 20 Pflichtspielen für den SC Verl. IMAGO/Dünhölter SportPresseFoto

Der zweite Spieler, den man bald im GC-Dress sehen dürfte, ist ungleich routinierter: Sebastian Polter (32), Mittelstürmer von Schalke 04. Der ehemalige deutsche U21-Internationale hat in 116 Bundesliga-Partien für Wolfsburg, Nürnberg, Mainz, Union, Bochum und Schalke 21 Treffer erzielt.

Batista Meier und Polter wären nach Stürmer Asumah Abubakar Transfers die Zuzüge Nummer zwei und drei von GC unter den neuen amerikanischen Besitzern.