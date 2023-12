Klose: «Ich kann Wickys Torhüter-Entscheid verstehen» Tim Klose spricht bei blue Sport über die Goalie-Thematik bei YB. 09.12.2023

In Bern sorgt das Goalie-Duell zwischen David von Ballmoos und Anthony Racioppi für Gesprächsstoff. Während die YB-Verantwortlichen die Sache herunterspielen, sieht blue Sport Experte Timm Klose viel Zündstoff.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei den Young Boys entstand im September nach der Rückkehr von David von Ballmoos nach längerer Verletzungspause eine neue Torhüter-Hierarchie. Anthony Racioppi durfte als Nummer 1 starten.

Nach einigen Unsicherheiten Racioppis erhielt aber jüngst von Ballmoos wieder das Vertrauen und stand in Bern auch beim Spitzenkampf gegen St.Gallen zwischen den Pfosten. Das meinen YB-Coach Raphael Wicky, YB-Sprtchef Steve von Bergen und blue Sport Experte Timm Klose zur heissen Goalie-Diskussion in Bern.

In der verletzungsbedingten Abwesenheit von David von Ballmoos vermochte Anthony Racioppi zu Beginn im YB-Tor zu überzeugen. Der 24-Jährige wurde im Herbst gar erstmals zur A-Nati berufen. David von Ballmoos, die langjährige Nummer 1 in Bern, musste sich mit der Rolle als Ersatz-Torhüter anfreunden. Einzig im Cup durfte der fünffache Schweizer Meister auflaufen.

David von Ballmoos wurde zuerst degradiert – und ist jetzt wieder gefragt. Keystone

Dem 24-jährigen Racioppi, der bei Olympique Lyon ausgebildet und von YB im Januar 2022 von Dijon verpflichtet wurde, schien die Zukunft zu gehören. Doch in den letzten Spielen schwächelte Racioppi, der mehrmals mit dem Ball am Fuss zu viel Risiko nahm und so den Gegner zu hochkarätigen Chancen einlud – was etwa jüngst beim Liga-Spitzenspiel gegen den FC Zürich die Niederlage einleitete.

In Bern wird der Leistungsgedanke speziell hochgehalten. Und so setzte Trainer Raphael Wicky nun auch im Heimspiel gegen St.Gallen auf David von Ballmoos, wie schon unter der Woche gegen Stade-Luasanne Ouchy.

«Beide Torhüter haben grosse Qualität», erläutert Wicky den Entscheid und führt aus: «Von Ballmoos kann der Mannschaft momentan sehr viel geben.» Eine definitive Rückkehr zur alten Hackordnung sei das aber nicht, so der 46-Jährige. Man werde das Ganze jeweils neu beurteilen.

Sportchef Steve von Bergen meint zur Situation bei den Goalies: «Konkurrenz ist sehr gesund». Ob man auch mit einer solchen Konstellation in die Rückrunde starten will, liess der Romand offen.

Heikles Goalie-Duell

Für blue Sport Experte Timm Klose ist hingegen klar, dass man mit «zwei Nummern 1» im Verein nicht lange weitermachen kann. «Sie haben beide die Qualität, um Stamm-Goalie zu sein», betont der ehemalige Internationale und erläutert: «Das birgt Zündstoff – du kreierst damit Reibung im Klub und hast keine Ruhe». Für ihn ist klar: «Einer von beiden muss im Winter gehen.»

Am Ende sei es aus Klubsicht primär eine Frage des Marktwerts, findet Klose: «Willst du Geld machen, musst du auf den Jüngeren setzen.»

Für den 28-jährigen David von Ballmoos, der aus dem eigenen Nachwuchs der Berner stammt und seit einer zweijährigen Leihe zu Winterthur ab 2017 bei seinem Stammklub spielte, wäre es wohl auch die letzte Chance, ins Ausland zu gehen. Viel Geld würde man aber für den Routinier nicht mehr kriegen. Und wenn man Racioppi zu früh schickt, erhält YB auch nicht viel», analysiert Klose. Er betont: «Man muss eine Lösung finden.»

Anthony Racioppi verlor jüngst seinen Stammplatz bei YB. Keystone

