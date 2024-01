Vom Pech des Gegners profitiert: Carlos Alcaraz (re.) applaudiert dem Chinesen Shang Juncheng, der von einer Verletzung ausgebremst wurde Keystone

Der Weltranglistenzweite Carlos Alcaraz wird in der 3. Runde des Australian Open nicht gefordert. Die wichtigsten Fakten des 7. Turniertages.

Der mit 18 Jahren noch zwei Jahre jüngere Chinese Shang Juncheng (ATP 140), der dank einer Wildcard dabei war, musste zu Beginn des dritten Satzes mit einer Oberschenkelverletzung aufgeben. Alcaraz hatte die ersten beiden Sätze überlegen zweimal 6:1 gewinnen. Der Wimbledonsieger steht in Melbourne erstmals in der zweiten Woche. Vor zwei Jahren scheiterte er in der 3. Runde, im vergangenen Jahr fehlte er verletzt.

Sein nächster Gegner Miomir Kecmanovic (ATP 60) musste wesentlich härter arbeiten. Der Serbe siegte in fast vier Stunden gegen den letztjährigen Halbfinalisten Tommy Paul. Er wehrte dabei zwei Matchbälle ab – wie schon in der Runde davor gegen Jan-Lennard Struff.

sda