Kämpferisch und spielerisch überzeugend: Carlos Alcaraz in der 1. Runde des French Open Keystone

Mit Carlos Alcaraz startet einer der Mitfavoriten überzeugend ins French Open. Die wichtigsten Fakten des ersten Turniertages.

SDA

Carlos Alcaraz setzt zum Start ein Ausrufezeichen, dass er seine Verletzungssorgen hinter sich gelassen hat. Wegen einer Verletzung am Vorderarm hatte er nur gerade ein Sandplatzturnier – zuhause in Madrid – gespielt und war mit einigen Fragezeichen nach Paris gereist. Der Lucky Loser J.J. Wolf (ATP 107) erwies sich jedoch als idealer Aufbaugegner. In weniger als zwei Stunden gab der Weltranglistendritte nur gerade vier Games ab und zeigte sich danach sehr zufrieden mit seiner Fitness.

sda