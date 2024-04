Roger Federer und Rafael Nadal beim Laver Cup in London im September 2022 Keystone

Mit Rafael Nadal ist ein siebter Teilnehmer beim diesjährigen Laver Cup in Berlin bekannt.

SDA

Der 37-jährige Spanier ergänzt das Team Europe, dem bereits Landsmann Carlos Alcaraz, der Deutsche Alexander Zverev und der Russe Daniil Medwedew angehören. Für Team World sind der Australier Alex de Minaur sowie die Amerikaner Taylor Fritz und Tommy Paul schon nominiert. Jedes Team wird in Berlin (20. bis 22. September) aus sechs Spielern bestehen.

«Beim Laver Cup in Berlin für Team Europe antreten zu können, freut mich sehr», sagte Nadal. «Ich habe einige sehr besondere Erinnerungen beim Laver Cup sammeln dürfen, inklusive des sehr emotionalen Abschiedsspiels von Roger (Federer), das ich gemeinsam mit ihm bestreiten durfte.» 2022 hatte Federer an der Seite von Nadal in London noch einmal ein Doppel gespielt. Danach sassen die beiden weinend nebeneinander auf der Spielerbank und verfolgten gemeinsam die Abschiedszeremonie für Federer.

Vieles deutet derzeit daraufhin, dass Nadal in diesem Jahr seine letzte Saison auf der Tour bestreitet.

