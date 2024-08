Da war sie noch keine Mama: Belinda Bencic anlässlich der Verleihung der Sports Awards am 10. Dezember 2023. Bild: Imago

Belinda Bencic spricht in einem Video über ihr junges Familienglück. Es sei «wunderbar» und weniger kompliziert als gedacht. Inzwischen ist die Olympiasiegerin von 2021 auch wieder ins Training eingestiegen.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 23. April 2024 bringt Belinda Benic ihre Tochter Bella zur Welt.

Seither hat sich das Leben der Weltklasse-Tennisspielerin und ihrem Verlobten, Martin Hromkovic, verändert – aber nicht zum Schlechten. «Das Leben zu Dritt ist wirklich mega schön», so Bencic.

Inzwischen trainiert Bencic auch schon wieder hart für ihr Comeback. Eine «Riesenunterstützung» sind auch die Grosseltern von Bella. Mehr anzeigen

In einem von ihrem Sponsor «Groupe Mutuel» veröffentlichten Video spricht Belinda Bencic über ihre ersten Monate als Mama. «Das Leben zu Dritt ist wirklich mega schön. Ich glaube, wir könnten uns das gar nicht mehr vorstellen, wie wir das vorher gemacht haben.»

Am 23. April 2024 erblickte Bella das Licht der Welt. Bencic erinnert sich gerne zurück: «Es war wirklich der schönste Tag in meinem Leben. Es waren ganz neue und intensive Emotionen und ich glaube, dass ich diesen Tag sicher nie vergessen werde.» Es gehe ihr «wirklich super» und «ich freue mich auf jeden Tag», so die 27-Jährige. Sie habe sich oft überlegt, wie es sein würde als Mama. «Und es war wirklich noch schöner als ich es mir vorgestellt habe.»

Auch ihr Hund, Paula, sei nicht eifersüchtig gewesen, erzählt Bencic: «Sie ist eine Liebe und in der Zwischenzeit hat sie sich an Bella gewöhnt und versteht jetzt auch, wie sie zu uns gehört und Bella wie ihre kleine Schwester ist.»

Eine wichtige Rolle nehmen auch ihre Eltern und jene ihres Verlobten Martin Hromkovic ein. Sie seien eine «Riesenunterstützung» sagt Bencic, die es sehr wichtig findet, «dass das Baby eine tolle Beziehung hat zu den Grosseltern».

Bencic ist auf dem Weg zurück

Bencic weiter: «Ich muss sagen, ich fühle mich aktuell sehr gut in meinem Körper. Ich bin zufrieden, wie es ist und stolz auf das, was er geleistet hat. Jetzt bin ich auch schon zurück im Training und das tut mir gut nach der Schwangerschaft.»

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Bencic eine Bildergalerie, die zeigt, wie hart Bencic für ihr Comeback trainiert. Dazu schreibt das Schweizer Tennis-Ass: «Jetzt geht's wieder los 😅 habe ich das vermisst? 😁💪🏽 physische Tests und... Let's go! 🔥🚀»

Wann Bencic auf die Tour zurückkehrt, das ist öffentlich noch nicht bekannt. Aber allem Anschein nach wird sie topfit zurückkehren. Und in Topform ist Bencic alles zuzutrauen.