Belinda Bencic muss sich aus Montreal verabschieden Keystone

Das WTA-1000-Turnier in Montreal ist für Belinda Bencic nach dem Viertelfinal zu Ende. Die Schweizerin verliert gegen die Russin Ludmilla Samsonowa 4:6, 4:6.

In der ausgeglichenen Partie behielt die 24-jährige Samsonowa in den entscheidenden Momenten die Oberhand. So hatten beide Spielerinnen über die ganze Partie je fünf Breakchancen. Während die Weltranglisten-18. je einen pro Satz verwertete, scheiterte Bencic an all ihren Versuchen. Zum Beispiel vergab sie beim Stand von 4:3 im zweiten Satz drei Breakbälle, ehe sie das darauffolgende Aufschlagspiel abgeben musste.

Für Bencic, die im Vorjahr ebenfalls im Viertelfinal gescheitert war, war es im vierten Duell mit Samsonowa die dritte Niederlage. Beide Spielerinnen hatten sich in ihren Achtelfinals wenige Stunden davor in jeweils drei Sätzen gegen Petra Kvitova (Bencic) respektive Aryna Sabalenka (Samsonowa) durchgesetzt.

sda