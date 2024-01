Alexander Bublik sorgt auf der Tennis-Tour mal wieder für Aufsehen. IMAGO/AAP

Alexander Bublik schlägt Lorenzo Musetti beim ATP-Turnier in Adelaide in drei Sätzen. Besonders spektakulär war ein Service-Game des Kasachen mit drei erfolgreichen Stoppbällen und einem Tweener-Winner.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstag schlägt Alexander Bublik (ATP 25) bei einem Vorbereitungsturnier für die Australian Open Lorenzo Musetti (ATP 15) in drei Sätzen.

Besonders zu reden gibt nicht das Schlussresultat, sondern ein Service-Game von Bublik.

Am Sonntag beginnt mit dem Australian Open das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Derzeit laufen aber noch die Vorbereitungsturniere, so auch in Adelaide. Dort kam es am Donnerstag im Viertelfinale zu einem hochklassigen Duell zwischen Alexander Bublik (ATP 25) und Lorenzo Musetti (ATP 15).

Der Kasache Bublik konnte die Partie in drei Sätzen mit 6:3, 6:7 und 7:5 gewinnen. Besonders zu reden gab aber nicht das Schlussresultat, sondern ein Service-Game von Bublik. Der 26-Jährige holt sich den ersten Punkt nach einem Stoppball und anschliessendem No-Look-Vorhandwinner. Weil der Stoppball so gut funktioniert hat, legt Bublik gleich noch einen nach zum 30:0. Und wie sagt man so schön? Aller guten Dinge sind drei. Mit dem Stoppball-Hattrick erhöht Bublik auf 40:0.

Das Game bringt Bublik allerdings nicht mit einem Stoppball nach Hause. Dafür hat der Kasache noch etwas Spezielles im Köcher. Erst serviert Bublik von unten nach oben – alleine das ist im Profi-Tennis bereits verpönt. Doch Bublik setzt noch einen darauf. Auf den Return von Musetti lässt Bublik einen demotiviert anmutenden Tweener folgen, der prompt zum erfolgreichen Passierball und damit zum Winner wird.

3 drop shots and a tweener...the most Bublik game you'll ever see 🤣@BublikAlexander #AdelaideTennis pic.twitter.com/4ET7vyCGOb — Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2024

Nach dem Sieg gegen Musetti heisst die nächste Hürde in Adelaide im Halbfinale Jack Draper. Gewinnt Bublik auch diese Partie, trifft er im Finale auf den Tschechen Jiri Lehecka.