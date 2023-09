Die Niederlage stimmt Viktorija Golubic nachdenklich (Archivaufnahme) Keystone

Viktorija Golubic kann den Schwung des ITF-Turniersieges der vergangenen Woche in Tokio nicht mitnehmen.

Die 30-jährige Zürcherin verlor beim WTA-250-Event in Osaka gegen die unbekannte Französin Jessika Ponchet 4:6, 2:6.

Die Schweizerin lag gegen eine Spielerin, die es als bereits 26-Jährige noch nie in die Top 100 geschafft hat, stets im Hintertreffen. Die Chance um wieder in die Partie zu finden, vergab die Favoritin beim Stand von 2:4 im zweiten Satz. Die Französin lag 0:40 im Hintertreffen, brachte ihr Aufschlagspiel aber doch noch durch.

Viktorija Golubic wartet nun seit dem Erstrunden-Sieg in Wimbledon auf einen weiteren Erfolg im Hauptfeld eines WTA-Turniers. In Osaka wäre die Chance günstig gewesen, um die Bilanz aufzubessern. Denn auch in den Achtelfinals wäre sie auf eine Spielerin ausserhalb der Top 100 getroffen.

sda