Spielt mit Köpfchen: Tomas Machac Keystone

Tomas Machac steht erstmals in einem Halbfinal eines Masters-1000-Turniers. Der 23-jährige Tscheche bezwingt im Viertelfinal in Schanghai Carlos Alcaraz in zwei Sätzen 7:6 (7:5), 7:5.

SDA

Machac (ATP 33) zeigte gegen die zwei Jahre jüngere Weltnummer 2 aus Spanien eine herausragende Partie. Den ersten Satz sicherte sich der Tscheche im Tiebreak, im zweiten Satz gelang ihm bei letzter Gelegenheit der entscheidende Service-Durchbruch.

Im Halbfinal trifft Machac am Samstag auf Jannik Sinner. Die Weltnummer 1 aus Italien bekundete gegen den Russen Daniil Medwedew keine Mühe und siegte nach etwas mehr als 80 Minuten 6:1, 6:4.

sda