Ein gewohntes Bild: Novak Djokovic freut sich über einen Sieg Keystone

Novak Djokovic bezwingt bei den ATP Finals in Turin Holger Rune. Der Serbe sichert sich zum Jahresende einmal mehr die Weltnummer eins.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Novak Djokovic siegt gegen Holger Rune bei den ATP Finals in Turin.

Mit dem Sieg über den Dänen realisiert der Serbe seine achte Weltnummer eins zum Jahresende in Folge. Mehr anzeigen

Novak Djokovic beendet zum achten Mal ein Jahr als Nummer eins der Weltrangliste. Der 36-jährige Serbe holt den noch fehlenden Sieg in seinem ersten Spiel an den ATP Finals in Turin.

Allerdings musste er gegen den 20-jährigen Dänen Holger Rune (ATP 10) mehr als drei Stunden kämpfen, ehe der 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3-Sieg feststand.

«Das bedeutet mir sehr viel», sagte Djokovic nach dem Ausbau seiner Bestmarke. «Ich wollte diesen Sieg heute unbedingt, um sozusagen den Affen von meinem Rücken zu haben. Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus.»

Dass er den Sieg unbedingt wollte, war zu sehen. Als er nach dem 2:0 im dritten Satz seinen Aufschlag zum dritten Mal in dieser Partie abgeben musste, trat er so heftig auf zwei seiner Schläger, dass diese zu Bruch gingen. Nach seinem zweiten Break in diesem Durchgang zum 4:2 liess er dann nichts mehr anbrennen.

Djokovic und der seit kurzem von Boris Becker trainierte Rune traten zum vierten Mal in einer Partie über zwei Gewinnsätze gegeneinander an, und zum vierten Mal fiel die Entscheidung erst im dritten Durchgang. Der Routinier führt nun im Head-to-Head 3:2.

