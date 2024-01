Viktorija Golubic steht beim WTA-250-Turnier in Hua Hin in der 2. Runde. Keystone

Viktorija Golubic (WTA 71) startet beim WTA-250-Turnier im thailändischen Hua Hin mit einem souveränen Sieg. Sie gewinnt gegen die Brasilianerin Laura Pigossi (WTA 114) 6:1, 6:2.

Die 31-jährige Zürcherin profitierte von der Serviceschwäche ihrer Gegnerin, die nur eines ihrer sieben Aufschlagspiele durchbrachte, und verwertete nach 1:15 Stunden ihren ersten Matchball. Die beiden Spielerinnen waren sich davor noch nie auf der WTA-Tour gegenübergestanden.

Für Golubic war es das erste Spiel seit dem Australian Open in Melbourne, wo sie erstmals eine Partie im Hauptfeld gewonnen und die 3. Runde erreicht hatte. In der zweiten Runde in Hua Hin trifft die Schweizerin auf die heimische Thasaporn Naklo (WTA 406) oder die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 70).

sda