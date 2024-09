Viktorija Golubic wehrt sich gegen die Top-20-Spielerin Donna Vekic fast drei Stunden lang Keystone

Viktorija Golubic verpasst den zweiten Einzug in die 3. Runde eines WTA-Turniers in dieser Saison knapp. Die Zürcherin unterliegt am WTA-1000-Turnier in Peking Donna Vekic 6:4, 6:7 (3:7), 4:6.

SDA

Golubic führte im zweiten Satz zweimal mit Break und schlug nach einer mehrstündigen Regenpause beim Stand von 6:5 zum Matchgewinn auf. Nach fast drei Stunden musste sie sich der in der Weltrangliste als Zwanzigste 76 Plätze vor ihr liegenden Wimbledon-Halbfinalistin aus Kroatien aber beugen.

Damit steht Golubic weiter bei fünf Saisonsiegen auf der WTA-Tour. Das bisher einzige Turnier, an dem 31-Jährige die ersten zwei Partien gewann, war im Januar das Australian Open. Am ersten der vier Grand-Slam-Turniere war es ihr gelungen, eine Kontrahentin aus den ersten 20 des Rankings zu bezwingen. Die Russin Veronika Kudermetowa, gegen die sie sich in der 1. Runde durchsetzte, war damals die Nummer 17 der Welt.

sda